A la comarca de l’Horta encara és possible escoltar el verb «eixamorar», que posseeix una gran bellesa i simbolisme. En la seua primera accepció, significa «eliminar parcialment la humitat (d’alguna cosa)», ja que procedeix del llatí «exhumorare»: «llevar la humitat». Però, curiosament, «eixamorar» també significa «humitejar parcialment, mig arremullar». És a dir, afegir-hi humitat.

Com és possible que un verb signifique una cosa i la contrària? El diccionari dialectològic d’Alcover-Moll, una autèntica joia de la lexicografia romànica, ens n’ofereix l’explicació. Així, a banda d’identificar-lo com a variant formal d’«eixumorar», assegura que la duplicitat semàntica del verb deriva del fet que «una cosa que ha començat a eixugar-se és mig mullada, car encara no ha perdut tota la humitat». I hi afegeix el següent raonament: «la ‘roba eixumorada’ és la roba estesa que ja està mig eixuta, i per al qui la palpa per veure si s’ha eixugada resulta encara mig mullada; així no és estrany que sentint dir ‘aquesta roba està eixumorada’, el qui la sent encara humida interpreti que vol dir ‘aquesta roba està mig mullada’ i doni al verb ‘eixumorar’ el sentit de ‘mullar parcialment, començar a mullar’».

Seria un cas semblant, per posar un altre exemple, al d’una botella que conté la meitat del seu líquid. Unes persones –les optimistes, potser– la veuen mig plena; mentre que d’altres –més pessimistes, tal vegada– assenyalen que està mig buida. Siga com vulga, allò que sembla més interessant del significat del verb eixamorar és que, en el procés de pèrdua de la humitat, l’objecte en qüestió adquireix unes noves propietats i textures que el fan més estimable.

Els qui es dediquen a treballar el fang seguint el mètode tradicional expliquen que, després de modelar olles i cassoles –i abans d’introduir-les al forn–, cal «xemorar-les» (