Fins els nassos d’escoltar els arguments sobre ETA i les llistes de Bildu per part de la dreta i la ultradreta al llarg de la campanya. Farta. Molt farta. Mentre elles i ells parlen (i fins i tot, en algun moment sembla que lladren) just en un mes en què portem sis dones assassinades per violències masclistes i ni una sola paraula per a elles. Resulta que ETA va desaparéixer fa deu anys i encara se la invoca a les campanyes electorals per part del PP i del partit ultradretà però ni una sola paraula per a les dones assassinades en mig de la campanya. Hi ha que fotre's!!!

Aquestes dones també podrien haver-hi anat a votar si no les hagueren matat. I els seus assassinats són actuals, d’ara ,i ni una sola paraula per a elles per part d’aquests partits que només busquen, com ja han demostrat allà on governen, traure’ns drets a les dones i, poc menys que convertir-nos, de nou, en esclaves dins de casa. Sense drets i totalment submises al mandat de “l’home de la casa”.

Que el candidat a la presidència de la més alta institució valenciana haja estat condemnat per exercir violència masclista psicològica contra la seua exparella i els seus fills, es pot considerar normal, en una societat que es pensa avançada? No hi ha ningú que pense a ficar límits a aquestes situacions totalment anòmales? Que el PP, que s’ompli la boca perquè torna a dir que ha omplit la plaça de bous al seu acte de campanya central, no condemne aquestes, no dona alguna pista de per on van les intencions pel que fa als drets de les dones, si acaba governant la Generalitat?

Tampoc dona una pista del que valen les vides de les dones per a aquests partits polítics que demanen la il·legalització d’altres forces polítiques, mentre elles i ells no consideren les vides de TOTES LES DONES com a vides amb dret a viure sense violències de cap classe?

No sé, però a mi sí que em donen pistes. I ja us puc assegurar que aquestes no són bones.

Recordem que les dones som més de la meitat de la població i tenim drets que s’han de protegir i altres que encara cal conquerir i consolidar.

I com a exemple i per extrapolació, el dret a no veure a cap condemnat per violències masclistes a les llistes electorals. Perquè si víctimes són totes les persones assassinades i ferides per ETA, víctimes també són les dones i criatures assassinades i maltractades per les seues parelles o exparelles.

Ja n’hi ha prou d’incoherències amb la vida de les dones!!! Som ciutadanes de primera i tenim dret a no veure, tampoc, als agressors masclistes en llistes electorals. I el tenim, perquè eixos ara candidats, poden convertir-se en regidors o parlamentaris que hauran de prendre decisions sobre la vida de tota la ciutadania i, per tant, també sobre les nostres vides com a dones. I ja sabem com actuen quan tenen el poder. Tot i que siga el poder familiar, ja han demostrat la seua forma d’actuar.

Per a quan un gran pacte polític entre totes les forces democràtiques per a no permetre incloure a cap persona a les llistes electorals que no condemne explícitament totes les violències masclistes? Per a quan aquest pacte per excloure de les candidatures a persones condemnades per aquesta classe de delictes contra les dones per ser dones?

El candidat ultradretà en demana que votem “seguro” I jo el que li puc contestar és que estiga ben segur que a ells, les dones feministes i compromeses segur que no els votarem. Per coherència i per dignitat amb les assassinades.