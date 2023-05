Estem en campanya electoral i comencen les promeses. Cosa habitual. Però també és el millor moment per a fer balanç, i per això sorprèn més encara la desmemoria d’alguns responsables polítics.

L’any 2014, el darrer govern del PP a la Generalitat Valenciana destinava als serveis públics de sanitat, educació i protecció social, 2.191 euros per habitant. El govern del Botànic va liquidar l’any 2021 en 3.097 euros per habitant, un 41% més. En protecció social de 137 euros per habitant que invertia el PP, el govern del Botànic ha arribat a 324 euros, un 136% més

Així la taxa de pobresa i exclusió social, segons les dades de l’INE, s’ha reduït l’any 2022 al 22,3%, que tot i ser un percentatge alt, està lluny del 26,2% que teníem l’any 2014, quan governava el PP. La reducció d’esta taxa ha estat a la Comunitat Valenciana el doble que al conjunt de l’Estat, malgrat la pandèmia del covid, les conseqüències de la guerra d’Ucraïna i l’augment de la inflació.

Ara el PP vol mantenir eixe nivell de despesa en serveis de l’Estat del benestar, reduint els ingressos fiscals en 1.750 milions d’euros. Cosa impossible, ja que reduint ingressos no es pot mantenir el mateix volum de despesa. Per altra banda, molts recordem com ho fan, amb retallades de drets i serveis públics.

Però vegem a qui beneficia la reducció d’ingressos fiscals.

La nova tarifa autonòmica de l’IRPF que proposa el PP, suposa reduir la quota líquida en 150 euros de mitjana, però per aquells contribuents amb una base liquidable general entre 10.000 i 40.000 euros, la veuran reduïda entre 74 euros i 309 euros de mitjana, mentre que aquells que disposen d’una base liquidable general superior als 140.000 euros s’estalviaran 8.842 euros de mitjana. Este grup on hi han menys de 6.000 contribuents serien els que més es beneficiarien de la proposta del PP.

Recordem que l’any 2014 la tarifa vigent sols contemplava quatre trams, amb la qual cosa no era gens progressiva i el tram fins 17.707,20 euros de base liquidable se’ls aplicava un tipus del 11,90% i a partir de 53.207,20 euros tots suportaven un tipus del 21,48%.

Mentre, tant l’OCDE com l’FMI, en els seus recents informes assenyalaven que els Estats, després de la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19, haurien de buscar recursos fiscals alternatius, ja que no serveixen en aquest cas les receptes aplicades en la crisi de 2008, però recomanant que eixos majors ingressos fiscals no poden recaure sobre les rendes del treball i el consum, bàsicament per raons d’equitat, per la qual cosa els impostos sobre el patrimoni i les rendes del capital estan cridats a jugar un important paper.

Doncs bé, la promesa del PP és bonificar el 99% de l’impost sobre el patrimoni. Un tribut suportat a hores d’ara sols per 22.633 contribuents que no arriben a representar l’1% dels 2,5 milions de declarants que té l’IRPF, amb una base liquidable de 22.962 milions d’euros, sobre el que els resulta a pagar de mitjana 6.909 euros.

Altre col·lectiu que preocupa a la dreta política en esta terra és els contribuents que paguen l’impost sobre successions i donacions. Aquest impost no suposa cap doble imposició, ja que els tributs els paguen les persones, i en aquest cas qui paga el tribut és l’hereu que mai ha suportat cap impost pel patrimoni rebut. Hi ha experts que defensen la tributació de les herències com a instrument per a garantir la igualtat d’oportunitats.

Suprimir o fixar una exempció del 99% en el impost sobre successions i donacions torna a beneficiar a un grup de contribuents reduïts, 24.797 persones, l’1% dels declarants de l’IRPF, i amb un càrrega fiscal suportada sols del 6,5% de l’import rebut (herència o donació).

Eliminar els impostos sobre el patrimoni i sobre successions i donacions, té conseqüències redistributives, ja que s’altera la distribució relativa de les càrregues. Si l’alternativa és reduir la despesa pública, la regressió de la mesura és evident, ja que afectaria els contribuents amb menor capacitat. Si l’alternativa és compensar amb l’augment altres impostos, com per exemple l’IVA, afectaria també als consumidors amb menor capacitat econòmica.

L’infern fiscal que vol combatre el PP és el que afecta a poc més de 50.000 valencianes i valencians, amb renda i patrimoni elevats. A canvi, eixa reducció de 1.750 milions d’euros caldrà compensar-la amb menys despesa pública, i de segur afectarà -ho han fet sempre així- a les rendes baixes i mitjanes que necessiten de l’Estat del benestar.

Sempre recordant que, malgrat eixe «infern fiscal apocalíptic» segons el PP, es creen més empreses i hi han més valencianes i valencians amb treball. El primer trimestre de 2023 augmentà la constitució de noves empreses en un 14,45% sobre el mateix trimestre de l’any anterior, quan el creixement a la mitjana de tot l’Estat se situa en el 10,09%. I els ocupats eren al segon trimestre de 2015 -quan finalitzà el darrer govern del PP a la Generalitat Valenciana- 1.867,1 milers de persones, i hem acabat l’any 2022 amb 2.218,6 milers de persones ocupades, 351.500 persones més.

Tot fa pensar que el PP vol canviar la millor progressivitat i justícia fiscal duta a terme pel Botànic per tornar a l’infern social que teníem en 2014.