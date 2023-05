Los medios de comunicación y la política

Enciendes la tv y de pronto te desayunas con que Ana Rosa Quintana va a ocupar las tardes de una cadena de televisión que debe de pensar que es poco el castigo al que nos ha sometido con la telebasura de los últimos años, que ahora pretende adoctrinarnos a todos los televidentes con sus mesas de debates sesgadas, opiniones no contrastadas y minutos de gloria a la derecha y la ultraderecha española que siempre tendrá un espacio asegurado en la parrilla de la programación de tarde. Nada es casual. Justo en septiembre y a punto de lanzarse la convocatoria de las elecciones generales.

Bien regada de millones las Ayusos, Feijoó, Ortega Smith y Monasterio de turno tienen entrada en nuestras casas para seguir lanzado sus proclamas pseudo fascistas, sin respuesta del otro lado que ve como el espacio mediático se achica cada vez más.

Vienen meses de dureza dialéctica, en eso se han convertido los debates televisivos, de insultos, de menosprecio a las encuestas que no favorecen a los intereses de la derecha.

¿Preparados y preparadas para meses de catástrofe, desgracias mil, discursos negacionistas, la pretendida extensión de la idea de que en este país todo va mal, la necesidad del cambio de época, la maldad de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, de tertulias con tertulianos muy sesudos hablando de la no justicia social, etc.…? Pues de eso va la nueva programación de T5 a partir de septiembre.

Y en un país poco ideologizado como este, pero si muy polarizado, eso es poco mas o menos que echar leña al fuego cada tarde en horario de máxima audiencia y a favor de una determinada corriente política que gustosamente seguirá dotando de generosas subvenciones al programa de AR.

Me preocupa la polarización política en España. Esta semana una compañera me decía que percibe esta campaña que empieza como una de las más agresivas que recuerda. Recién ha empezado la campaña y ya lleva acumuladas cinco denuncias a la Junta Electoral por parte de la oposición en su municipio. Todas ellas desestimadas, por cierto. Ese ambiente se traslada a la ciudadanía, a la barra de los bares, las cenas familiares y, como no, los grupos de wasap. ¡¡¡¡Que sería de este país sin las discusiones de los grupos de wasap…!!!!

Me disgusta la escasa coherencia de los y las votantes en España

Un estudio de la Fundación BBVA de 2019 afirma que, “España es el país con más personas situadas ideológicamente en el extremo izquierdo del espectro político (un 20% frente al 10% de Francia o Alemania, el 11% de Reino Unido o el 8% de Italia). Los ciudadanos y ciudadanas que se declaran claramente de izquierdas duplican en nuestro país a los de derechas, justo al contrario de lo que ocurre en países como Italia”.

Ocurre que esta autodefinición ideológica no es un indicador directo del voto, tal como dice el informe, “sino que encapsula un modo de ver y estar en el mundo".

O sea que somos una ciudadanía progresista, solidaria, aperturista, respetuosa con las diversidades, ecologista… pero dudamos de nuestro voto y compramos el discurso de la derecha ideológica que nos llega a través de los medios de comunicación, unos medios que no compraríamos ni de broma pero que los rayos catódicos se encargan de meternos en casa.

Lo que es evidente, y con esto acabo, es que los medios de comunicación moldean la opinión pública y a esto se entrega la derecha y la ultraderecha con mayor éxito que la izquierda española.

Mi admirado Enric Juliana lo define perfectamente: “los datos socioeconómicos desmienten los malos augurios, el sur de Europa respira; persiste el desasosiego social y una fuerte coalición mediática contra la actual formula del gobierno... Serán unas elecciones municipales y autonómicas muy competidas”