Busquem obtindre resultats. Ens preocupa el rendiment. Està bé que així siga, però tal volta caldria plantejar-se què és realment productiu, i si la rendibilitat és exclusivament un concepte capitalista. La realitat és que tenim pressa per vore qualsevol resultat. Per tant, la locució ‘a la curta’ forma part de la nostra manera de ser. Aprofita per a indicar que una acció es produirà en breu.

En l’antiguitat els treballs es feien bé. Se sabia que tot necessitava el seu temps per a acabar-se. Pense en les construccions en pedra seca o en els màrgens dels camps del meu poble. Cada vegada que les mire, tinc clar que les hores que costava fer-los importava poc. Admire aquelles persones perquè no sabien el que era treballar ‘ a la curta’. Estos dies mirem ‘a la curta’ els resultats electorals. De seguida, eixirem de dubtes. Sempre que venen eleccions, em faig una pregunta: Quants vots quedaran muts per l’actual sistema electoral? Trobe que l’actual mètode D’Hondt no és sempre bo, sobretot per a aplicar-lo en les eleccions locals de municipis xicotets. Caldria buscar una fórmula més justa. S’hauria de perdre por a les minories i a la ingovernabilitat. També em pregunte si caldria que la ciutadania elegira directament l’alcalde.

Per a alguns temes, soc favorable a tindre present l’expressió ‘a la curta’, potser perquè cada dia tinc més edat. Ara, pense molt en el moment i a desvincular-me de treballs pesats que s’acumulen i m’impedixen obrir la finestra als instants senzills. Tal volta, per eixa raó, este mes de maig, vull desvincular-me de projectes que acaben per transformar-se en rutines que donen faena. Quantes vegades renunciem a un passeig per la muntanya o a xarrar amb una amistat perquè no tenim temps? Quantes voltes no estem prop de familiars majors als quals queden pocs anys de vida? Podria continuar preguntant-me infinitament pels minuts poc aprofitats. La conclusió que en podem traure és que ja és l’hora d’allunyar-nos de tot el que fem per inèrcia i que no abandonem perquè ens sap mal. Cal centrar-se majorment en les coses precises i apartar-nos d’aquelles que ofeguen l’existència.

Pensem sobretot ‘a la curta’, com a manera de retrobar-se en el que és important i no per a trobar resultats que ens pressionen a sacrificar-nos més. El millor plaer és aquell que s’improvisa ‘a la curta’.