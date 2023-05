El fútbol y la política de banalizar el bien

Esta no deja de ser una campaña de contradicciones, algo en lo que los valencianos tenemos un máster por genética. El empeño ha sido valencianizar las elecciones, pero después la política se enreda alrededor de un futbolista del Real Madrid. No es solo eso, es que los días grandes (siempre ha sido así y no veo que la cosa cambie pronto) los llamamos así porque son los de visita del líder español del partido de turno: Sánchez, Feijóo, Yolanda Díaz, la corte de dirigentas de Unidas Podemos sin faltar Pablo Iglesias... Incluso Compromís se pega hoy a la cola del cometa Yolanda por el polvo de estrellas que pueda dejar. Así somos. En esa suma también cuenta la visita ayer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y supongo que estas líneas también suman. Somos un lugar con necesidad de reconocimiento de los otros. Como todos los que están en las afueras. Quizá con menos pudor para reclamarlo.

Lo bueno, a veces, de esa mirada exterior es que ofrece perspectivas diferentes sobre esta realidad. Solo la presencia de Zapatero, con el recuerdo de lo que fueron aquellos años posteriores al 11M, permite relativizar este ruido que acompaña la campaña, con Bildu, ETA y demás. No es nuevo, pero el presentismo es un rasgo muy de este tiempo. En España, las realidades alternativas se empezaron a ensayar en 2004 a partir de los orígenes de aquel atentado. Otra contradicción de estos días surge del choque entre la opinión del Gobierno valenciano y su gestión que los ciudadanos expresan en las encuestas y la intención de voto que manifiestan en ellas. Zapatero deja una frase que conecta esta paradoja: «Banalizar el bien es tan negativo como banalizar el mal». Quizá tiene que ver con una política de ataque y defensa más que de reflexión y conciliación. Al final, hasta la política va a ser una vertiente más del fútbol. Y no solo porque entre al trapo de las polémicas deportivas y hable y hable de Vinicius y el racismo.