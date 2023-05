Los periodos electorales, así como lo que acontece después de estos constituyen a la vez una oportunidad y un desafío. Para organizaciones como Metges del Món Comunitat Valenciana (MdM-CV) las elecciones autonómicas son determinantes para nuestro trabajo futuro y para garantizar los derechos de las personas con las que trabajamos. ¿Esto a qué se debe? Las competencias autonómicas en sanidad, transferidas a las comunidades autónomas, establecen el marco en el que nos moveremos, al menos, durante los siguientes cuatro años. Nuestra organización, con un especial enfoque en incidencia política en materia de salud, mantenido y alimentado en los últimos años, necesita no solo ser reactiva ante los cambios que puedan producirse, sino también proactiva para poner encima de la mesa los intereses de la población más vulnerable.

Con esa intención, desde MdM-CV nos planteamos reunirnos con los principales partidos políticos del ámbito autonómico con un doble propósito: escuchar sus propuestas en materia de salud, y que ellos escucharan las nuestras para considerarlas en sus programas electorales. Para este propósito, elaboramos un decálogo donde recogemos nuestras líneas prioritarias, que, defienden, teniendo en cuenta diferentes aspectos, que se haga efectivo el derecho a la salud para todas las personas.

Con este fin, en abril y mayo, nos reunimos con las y los portavoces en materia de salud de los siguientes partidos políticos: PSOE, Podem, Compromís, EUPV y PP. De estas reuniones, extraemos varias conclusiones.

La primera, que, salvando las distancias lógicas debido a los diferentes planteamientos ideológicos, todos los partidos mantienen el compromiso de continuar con la sanidad pública y universal. La segunda, que existe una necesidad clara de reforzar la coordinación entre sanidad y servicios sociales. La tercera, que la atención primaria está tocada, y para no hundirla, se necesitan cambios estructurales. Por lo que respecta a la población vulnerable a la que representamos, y teniendo en cuenta las barreras de acceso que todavía se observan en el acceso al sistema sanitario, se obtiene el compromiso de introducir mejoras que incluyan más formación para el personal sanitario, así como más agilidad en los procedimientos y una burocracia más adaptada a los tiempos vitales de las personas.

De la misma manera, se obtiene de todas las reuniones un reconocimiento a nuestra labor como entidad y a nuestro papel en la sociedad. Por ello, se pide a todos los partidos mantener una interlocución directa si llegan a gobernar. Esta interlocución persigue un doble propósito. Para nuestra organización, el tener un puente de comunicación que haga llegar de manera ágil a los poderes públicos las demandas de la población con la que trabajamos, así como las vulneraciones que puedan sufrir en su día a día en el acceso a la salud. Para los poderes públicos, constituye una oportunidad para conocer de manera directa las necesidades y reivindicaciones de esta.

Como organización, recordamos en las reuniones que nuestro objetivo no es, en ningún caso, sustituir las obligaciones que pertenecen a las administraciones públicas. No sustituimos, y no paliamos. Nuestra misión no es poner una tirita, sino que no se produzca la herida. Estas reuniones nos han servido también para recordar a los partidos políticos que estaremos alerta, que vigilaremos sus programas, sus promesas y compromisos en materia de salud.

Los siguientes cuatro años deben servir para defender y reforzar una sanidad pública y universal, con servicios disponibles, accesibles y adaptados a todas las personas y en especial a las más vulnerabilizadas y excluidas, Metges del Mon CV, una vez más, seguirá atenta y vigilante para que se garanticen los derechos en materia de salud.