Avui és el dia que polítics i veïnat hem de dedicar a la reflexió (?), mentre els candidats a un càrrec, escó o prebenda apareixeran en les televisions amb llurs alegres famílies, en una imatge tendra i populista. Hi ha països que continuen amb els saraus i la gresca fins el mateix dia electoral, però ací som més sofisticats i hem de d’obeir i meditar. Propose que pensem en la delicada i fràgil democràcia i si la tractem com toca o no tant bé. També podem pensar si hi ha partits que la menyspreen, però que se n’aprofiten, entren i l’agredeixen des de dins, com feren Hitler i Musolini, i ho han fet Trump i Bolsonaro. Sembla que aquestes males persones no estan mal vistes per l’Ayuso, o per l’Abascal i per això ho dic... També sembla que la democràcia no pot evitar que n’abusen d’ella. Un drama.

Com hi ha tant d’interès a guanyar, hi ha qui pensa que tot s’ho val, per tal d’enganyar la gent, fent ús de les mentides, de l’espionatge i dels insults, si és per debilitar els contrincants davant l’opinió pública. O siga que la immoralitat està a l’ordre del dia. Per exemple, els insults i les mentides d’Ayuso i alts càrrecs del PP, contra el govern i contra tot allò que els incomoda. A la dama madrilenya l’han convertida en una Joana d’Arc, al front de la tropa més reaccionària i energúmena de la dreta i l’extrema dreta, que la impulsaran fins i tot per acabar amb Feixóo, com ja feren amb Casado. Feixòo que no és tan petardista com l’Ayuso, ni tampoc té els seus reflexos felins, sinó que és un fantasma plomís, ha entrat en la guerra d’Ayuso, encara que amb la mala pata que té, no reïx com ella. Amb els tres «recursos» o perills de mentides, espionatge i insults, l’antidemocràcia domina el paisatge electoral. Jo m’atrevisc, però, a pronosticar que Ayuso conservarà Madrid pactant amb Vox; Almeida perdrà l’ajuntament. El PP també perdran Galícia i Múrcia. Algun baró socialista haurà de pactar espectacularment amb Podem/Sumar. Al País Valencià, Ximo Puig revalidarà i es reeditarà el Botànic; Joan Ribó mantindrà l’alcaldia de València. Finalment, pronosticaré els resultats del meu poble, Silla: el PSOE perdrà la majoria absoluta (de 12 a 8) i necessitarà pactar amb Compromís-els Verds (2) o amb EU-Podem (2). O promouran el transfuguisme, com féu l’alcalde Baixauli?