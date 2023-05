Nunca faltan agoreros que entonan músicas de réquiem para la misa de difuntos por la prensa con tinta y papel, aunque les falta el genio compositor de Mozart y la letra huele tanto a chamusquina que asemeja al hoy denominado perreo, que lanza barbaridades para luego justificar la cultura de la cancelación, y obvian que si Internet es el paraíso del plagio, hasta que no tengan la llamada inteligencia artificial a punto, seguirán necesitando de algún medio original inteligente que fusilar y reconvertir a favor o en contra de lo que sea. Esa muerte anunciada durante décadas, que nuestra provecta edad nos permite conocer, y sobre todo con el nuevo siglo y sus supercherías, no es ni ha sido tal, es obvio, y sobrevive, como los libros, con las cartas que reparte cada etapa. Pero ese mantra se ha asociado a otros más peligrosos sobre cancelaciones, de libros y periódicos también, que no son otra cosa que la censura de toda la vida, creciente y mirando al peor pasado que vivimos.

Un periodista como Pedro García Cuartango, poco sospechoso de extremismo, declaraba el 12 de mayo al diario El Mundo, que no hace tanto dirigió, tras recibir el premio Luca de Tena: el periodismo tenía más contacto con la realidad durante la Transición (…), está contaminado por las redes sociales (…) y está viviendo una grave crisis económica, tiene que reinventarse. Y no menos digno de lectura fue el texto de Juan Lagardera en estas páginas de opinión de Levante-EMV dos días después: Salvar el periodismo valenciano es salvar la autonomía; donde aboga por una prensa independiente imprescindible para una sociedad adulta y un periodismo libre y comprometido con su gente (sic), como condición sin la que no ve mucho futuro a la propia Generalitat. Y este mes conocíamos por una columna de Félix Ovejero titulada: Algo más que el final de una revista, la desaparición de Claves, donde también daba cuenta de las dificultades de Revista de Libros. Casi ni te enteras. Ya es cotidiano rasgarse las vestiduras por los y las periodistas asesinados o gravemente reprimidos y censurados, pero, con pocas honrosas excepciones, nadie quiere acordarse del preso Julian Assange, que va a pagar con una extradición a EEUU -quieren encerrarlo y tirar la llave o peor- el enorme empujón mundial a la libertad de información que supusieron los documentos publicados por WikiLeaks, que le han hecho acreedor de múltiples premios y de permanecer encerrado siete años en la embajada de Ecuador en Londres, hasta que Lenin Moreno le quitó el derecho de asilo y lo puso a disposición de la policía británica sin más. Personalmente, me parece tan salvaje como la embajada saudita con picadora para periodistas díscolos, el libro ruso de los venenos o las bestialidades del clero iraní, por poner mínimos ejemplos, pues en México o Brasil, grandes economías latinoamericanas, matar al mensajero es cotidiano. Cuando ya todos los partidos y empresas demoscópicas habrán ganado o acertado de alguna manera, lo evidente es que la prensa ha vuelto a ser la mejor herramienta para informarse sobre el último proceso electoral con rigor, desde diversas posiciones, y eso que compite con los inventos de la última centuria y sus ondas, cables e imágenes o sonido en directo mundializados. Morir es no poder comprar los periódicos, esa fórmula de papel y tintas que pinta el mundo de realidades y deseos, sin ese brillibrilli de pantallas que hacen de la sangre mero videojuego. Internet es un jeroglífico para buena parte de nuestra población y desgraciadamente las revistas y diarios cada día más. Las administraciones tratan de digitalizar la enseñanza e inundan todo de ordenadores -peligroso aparato- y se olvidan de llevar prensa a esos mismos centros (¡compren!) para que también se aprenda a convivir con ella y no sea un prospecto raro. La lectura es esencial y nuestra juventud pierde comprensión y pulsión lectora.