Això que despús ahir diumenge va passar, per a qui l’agafe jove, o nel mezzo dil cammin de la vida, o amb la memòria del que ja va passar i tornarà a passar d’ací quatre o vuit anys, o vés a saber, depén d’ «ells» i de nosaltres. I ja venia imposant-se feia uns mesos –de fet, des del «Paleolític Inferior, manen les dretes», ja avisà Joan Fuster, quan més manava Franco. I amb el violent anecdotari manipulatiu imposat, local, comarcal, regional, nacional i internacional... ha passat, està passant i, segons com, pot durar almenys quatre anys.

En l’anomenada ‘jornada de reflexió’ –si algú a més de tu i jo, l’hagués feta, un altre resultat s’hauria donat-, vam veure la pel·lícula anglesa L’imperi de la llum. En una escena, s’hi escoltava un poema d’Eliot –publicat en un llibre inoblidable titulat precisament The waste land, o siga, La terra erma, vaja, com la nostra fa temps.

Comença dient que april is the cruellest month, o siga, que la primavera és cruel, com ara per a tanta gent, llevat dels vencedors i interessats ací i allà, que contents puguen i deguen estar.

El patetisme o la fanfàrria no és l’única mostra del que ha succeït. Per posar-hi humor, fa una setmana llarga, la ja nova alcaldessa d’una ciutat mediterrània del país, en plena campanya i enmig del fragor terrible d’energúmens de la manipulació mediàtica, en una entrevista sobre el seu programa, no en presentava cap proposta concreta, però assegurava que la seua i nostra ciutat es un diamante por descubrir con margen de mejora; i més encara, que tiene castillo, dragones, seres mitológicos, tierras altas y llanos.

¿No està clar que tot era i és sempre d’esperar? ¿Com per exemple, que a la ciutat, a cada carrer de cada terme municipal, i al país, a cada comarca, vivim i viuen persones i projectes imprescindibles que caminem cap al progrés o la catàstrofe?

Per cert, aquell llibre La terra erma es va publicar al novembre de fa cent anys... però precisament mentre ho escric, ja el templat president del govern d’Espanya ha convocat les eleccions generals, novament, als efectes de la llibertat, la democràcia i la nostra vida: serà un diumenge de juliol novament interrogant sobre les accions del govern per la convivència, els drets, el treball, la vivenda, i els patiments de la vida quotidiana. Eleccions.