Durante largo tiempo me he preguntado qué caracteriza el éxito político de la señora Ayuso. Para orientarme, recordaba las últimas legislaturas en las que el PP gobernó en la Comunitat Valenciana, cuando tantos habitantes de esta tierra maltratada bajo el peso de la corrupción y el ladrillo vivían en una especie de delirio colectivo. Me acordaba de los aplausos masivos ante las ocurrencias insensatas de una alcaldesa que había perdido el norte, o las masas de votantes que seguían dando su apoyo a los Fabra y Rus sin inmutarse, a sabiendas de que su única motivación para estar en política era hacerse ricos.

Andaba yo sumido en estos pensamientos cuando la siguiente frase me golpeó el cerebro como si fuese un ladrillo: «Si lo que los Estados Unidos están haciendo en Vietnam está bien, ¿qué nos queda por identificar con el mal?» La leí en el libro Los ejércitos de la noche, de Norman Mailer, sobre las manifestaciones en torno a la guerra de Vietnam. Quisiera reflexionar a partir de ella. Hace poco, en España, las urnas hablaron. Con voz muy alta, dijeron que lo que Ayuso hace en Madrid está bien, y que también lo está lo que, junto a Vox, quiere hacer en el resto de España. ¿Lo está realmente? Según creo, lo esencial de la estrategia ayusista ni siquiera radica en el empleo de la intoxicación y la mentira para alcanzar su único fin, que es el poder. Esta descripción pasa de largo sobre la razón por la que su equipo llegó a suponer que la mentira y la intoxicación serían medios adecuados para obtener su fin. No es una suposición obvia, ni una que está justificada históricamente. Delata una preferencia personal. La historia alberga ejemplos de líderes políticos que llegaron a las cimas de su profesión a través del engaño, pero en la mayoría de los casos el uso de estas dos execrables estrategias se mantuvo camuflado en la periferia de un núcleo de propuestas. No así en el caso de Ayuso. A mi entender, detrás de su proyecto está el reconocimiento de su equipo de que existe una afinidad electiva entre ciertas debilidades del carácter de Ayuso y el uso de la intoxicación y la mentira. Hablo de su incapacidad de mantener la tensión de un argumento lógico a través de sus postulados iniciales y sus consecuencias, de ese emborronamiento mental que toma posesión de ella y que se traduce en un temblor de voz, así como de la necesidad visceral de salir de ese estado vulnerable a toda costa, aunque para ello deba anular todo vestigio de coherencia, estructura o verdad. A esta afinidad electiva entre las debilidades de su personalidad y el uso de la tergiversación y la mentira, sus partidarios la llaman «coherencia política» y «autenticidad». Sin duda lo son. El problema es que son la autenticidad y la coherencia con el mal. No se me ocurre otra manera de expresarlo. Para la democracia, el ayusismo es el mal radical. Se trata de algo más básico que ser de derechas, españolista y neoliberal. Como sucedió con Trump, en este caso las debilidades de una persona cualquiera se han empleado para dar forma a un proyecto político cuyas estrategias dominantes han de ser, por fuerza, la intoxicación y la mentira. La verdadera dificultad que tenemos todos los españoles es que esas dos estrategias son contradictorias con la búsqueda de la verdad como medio para identificar y resolver los problemas e intervenir en la realidad. En la base de la democracia se halla esta aspiración de la inteligencia. Debería reflejarse en la capacidad de debatir de buena fe sobre los hechos, tomarlos en serio y respetar los argumentos; en ser capaz de escuchar otras voces antes que dar salida a la afirmación de la propia debilidad. Sí, el ayusismo es el mal radical. No porque mienta, sino porque el proyecto busca emborronar la diferencia entre la verdad y la mentira. No porque confunda y destruya, sino porque desea lo mismo para todos los demás. No porque sea incapaz de aportar argumentos al debate que este país necesita, sino porque está comprometida con evitar a toda costa que ese debate se produzca. No porque quiera revertir el estado de las autonomías, sino porque, además, lo camufla con mentiras y el argumento falaz de salvaguardar la igualdad de todos los españoles. ¡Lo dice ella, que preside una de las regiones más desiguales de Europa, ella que ha dado a Madrid la estructura de una metrópoli tercermundista! Ayuso es el mal radical porque detrás de ella podrá venir cualquier cosa (o tal vez ella misma sea lo que aguardaba tras la pionera de la hipocresía castiza, Esperanza Aguirre). Y su proyecto se extiende sin freno, pues ha financiado a importantes medios de comunicación madrileños, que deberían ser capaces de identificar una amenaza para la democracia cuando la tienen delante. Aquellos que nos preguntamos cómo es posible que buenos gobiernos progresistas hayan sido desplazados por las urnas después de haber dejado la realidad valenciana, objetivamente, mucho mejor de la que la encontraron, deberíamos interrogarnos sobre qué está fallando en nuestra democracia para que no sea capaz de denunciar un proyecto que busca herirla de muerte. Porque son la misma pregunta.