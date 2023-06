La finta o el esprint

Aprovechando el homenaje que el Betis rinde mañana a Joaquín, un futbolista más caído en gracia que gracioso, reconvierto aquel comentario de los locutores radiofónicos tras los asombrosos recortes del jugador durante sus primeros años. Otro día habrá que comentar de la pérdida de los grandes narradores en el fútbol moderno. Pues en esa estará el Valencia, regateando el descenso en la fiesta de despedida de Joaquín.

Así que, ante el peligro en el Villamarín, solo queda cruzar los dedos y esperar que alguno de los implicados cometa más errores. El porcentaje de la tragedia cotiza a la baja, pero la confianza siempre acaba marcando goles en propia puerta. Aunque la auténtica final del Valencia empieza el lunes. Meriton no ha planificado la próxima temporada, porque no tiene nada que planificar. Engañarán con la renovación de Baraja y Marchena, y la de algún canterano más, mientras volverán a poner todo su empeño en hacer caja con los dos jugadores que todavía tienen mercado.

Y tras desmantelar lo poco bueno que queda en la plantilla, esperarán a las rebajas de la factoría Mendes para seguir haciendo del Valencia su equipo nodriza. Entretanto, la campaña de abonos volverá a disparar esa innata autoconfianza en un curso mejor, luego vendrá el cepo de algún nombre rimbombante en proceso de retirada para activar la habitual pirotecnia de una afición que pese a ser maltratada se niega a reconocerlo y a actuar en consecuencia. Intuyo que muy pocos tienen asumido que el club está pasando sus peores años, tanto en el plano social como deportivo.

Pase lo que pase mañana, con pasillo incluido a Joaquín, que se supone querrá despedirse del fútbol activo con una victoria, el auténtico problema de Valencia se sigue llamando Peter Lim y hasta que no decida vender, y de momento no tiene ninguna intención, el equipo cada año será peor. Por cierto, el éxito de Mendilibar y la reiterada apuesta del Getafe por Bordalás dejan claro que los equipos en crisis, como el Valencia, necesitan manos expertas, no novatos.

El Valencia fichó a Joaquín hace diecinueve años, pagó 25 millones y le hizo un contrato por seis años. Juan Soler firmó la operación con Manuel Ruiz de Lopera, para la prehistoria, pero el futbolista ha sido capaz de tener una de las carreras más largas de un profesional. Nunca tuvo un mal gesto, y fue uno de los máximos relaciones públicas de las Ánimas, así que también conoció la mejor versión de la ciudad. Pero de momento, el que mejor regatea al valencianismo desde hace años es Lim y sus enviados de Singapur, y no hay un esprint a la vista para que el club cambie de manos. Es lo que hay.