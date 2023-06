L’esquerra ha perdut les eleccions municipals i autonòmiques i ara els politòlegs, els autocrítics, els tertulians i les tertulianes, els predicadors de les ràdios, els de les xarxes, els de les tertúlies de bar, les tertúlies del treball, etcètera, tothom té un discurs propi a dir en aquest escenari de desfeta electoral. Em sembla perfecte, la veritat, que cadascú opine lliurement i diga la seua a pesar del soroll ambiental i els discursos en molts casos repetitius o més o menys estereotipats. Però jo he decidit combatre la recança amb una bona dosi del programa d’humor de la TV3, ‘Polònia’. És més, la primera cosa que he pensat ha sigut en la seua continuïtat. Tranquil·litat, atenció, m’he dit, que no hi ha hagut eleccions autonòmiques a Catalunya. Ja sé que, en principi, de tota manera, no sembla raonable pensar que Vox tinga veu pròpia en la Generalitat. Ara bé, ha passat de 3 regidors a Salt (Girona) a 124 en les principals ciutats catalanes. 37.000 vots només a Barcelona i dos regidors a l’ajuntament. Ha pescat en totes les capitals, caldrà prestar atenció al fenomen.

Ho dic perquè en el seu ànim, en l’ànim de Vox, estaria censurar el programa de la TV3 a més de tots els altres que no combreguen amb el seu sectarisme ideològic. I més tractant-se d’independentistes, l’escòria política de la «una, grande y libre». Les amenaces a les televisions públiques i al món de la cultura en general han sigut i són una constant del seu ideari. Molta canya als col·lectius més desfavorits, immigrants, exclosos del sistema, etcètera, i gregarisme envers el gran capital i els més poderosos. O, si de cas, polítiques regressives i ràncies en temes socials. Ja ho va dir el general Millán-Astray a l’inici de la Guerra Civil Espanyola: Muera la inteligencia! o los intelectuales, que tant se val. L’inquisidor Torquemada renaixerà amb ells. Serà molt depriment veure com acaben amb els programes socials que gràcies a Compromís —en el cas del País Valencià— han ajudat tantes persones que, paradoxalment, els han votat en les eleccions. Són les coses de la democràcia.

Cal dir amb veu alta que, de totes totes, l’humor intel·ligent és el gran termòmetre per a mesurar el grau de llibertat i maduresa democràtica d’una societat. La llibertat d’expressió és un dels grans valors irrenunciables. L’humor de ‘Polònia’ és francament oxigenant i dona prova, malgrat la caòtica situació política catalana, d’un país lliure i amb intel·ligència. I no debades, no puc ni imaginar el seu humor sovint corrosiu, però lliure, en qualsevol altra televisió autonòmica. Seria impensable en els temps que corren. L’humor és necessari per a sobreviure dia rere dia als enconaments, els sectarismes, la intolerància, els insults, les mentides o mitges veritats, les desqualificacions, les trinxeres dogmàtiques dels uns i dels altres, de vegades insuportables. Ja ho deia el surrealista André Breton, no hi ha res que un humor intel·ligent no puga resoldre amb una gran rialla, ni tan sols el no-res.

A mi personalment les paròdies d’alguns líders polítics que fa ‘Polònia’ em semblen magistrals. La de Pedro Sánchez i Miquel Iceta o la dels líders de Vox Santiago Abascal i Javier Ortega Smith. O la de Pere Aragonés, entre d’altres. Sovint, en l’imaginari puc confondre fins i tot els personatges reals i les paròdies. Tanmateix, en cap dels esquetxos que he vist fins ara del programa —i n’he vist uns quants— he trobat humor més enllà dels límits de la sàtira política, mai no he vist que el programa haja utilitzat cap altra ferramenta més enllà de la sàtira a la qual han d’estar disposats els representants polítics.

Vull dir, és humor intel·ligent que no té res a veure amb els comentaris barroers i prepotents d’alguns programes d’altres televisions que pretenen ser graciosos furgant en les discapacitats físiques o el gènere de la persona. Aquest hauria de ser el límit, sens dubte. Però si vostès han votat l’esquerra o el centreesquerra, tant fa, i volen un lenitiu perfecte per a superar la depressió d’allò que ens ve al damunt, els invite a veure ‘Polònia’, el programa de la TV3 que ens ajudarà a afrontar el futur amb una irònica rialla.