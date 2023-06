Hubo un tiempo en que los peatones estaban en el centro de las políticas públicas sobre tráfico, en que las ciudades priorizaban los espacios de uso común frente a las zonas privadas y en que se instaba a reducir el número de coches o de motos que circulaban por las urbes. En definitiva, lo público pesaba más que lo privado y los diseños urbanísticos tendían a favorecer a los más débiles. Es decir, que las personas mayores o los niños, los extremos de la pirámide, gozaban de un merecido trato de favor. Era una cuestión de justicia social. Simple y llanamente. Por ello, proliferaron áreas peatonales o parques infantiles o campos deportivos, se ampliaron las aceras o se abrieron plazas. Todo ello con el noble fin de impulsar la convivencia vecinal. Sin embargo, ese urbanismo amable y pensado para el bien común fue decayendo poco a poco sacrificado en el altar de una falsa modernidad y de una demagogia populista. Y por supuesto en favor de una adoración del becerro de oro del turismo que practican tanto la derecha como la izquierda, aunque sea en diferentes dosis. Con el viento a favor de las nuevas tecnologías, bajo el paraguas de la farsa de lo sostenible (parece que ahora todo es sostenible) y al socaire de la masificación turística, el peatón comienza a ser relegado a la esquina más oscura e inhóspita de las ciudades, un pequeño rincón en las aceras donde quizá (sólo quizá) pueda estar a salvo de una invasión de bicicletas, carromatos para turistas, patinetes o incluso coches de caballos.

La escasa movilización tanto de viejos como de niños, por razones obvias, impide que sus protestas resuenen con fuerza y arranquen a los poderes públicos unas normas que defiendan a los débiles. Tan sólo en unos pocos casos, como el ejemplo de París, las autoridades han sido sensibles a demandas que, a primera vista, pueden parecer políticamente incorrectas. El Ayuntamiento de la capital francesa convocó un referéndum reciente en el que una mayoría votó a favor de prohibir los patinetes de alquiler. Valdría la pena recordar que en el año 2021 un total de 13 personas murieron en España y se produjeron 385 accidentes en los que se vieron implicados unos patinetes. En varios de estos siniestros, las víctimas fueron personas mayores. Por otra parte, una sencilla observación empírica bastaría para confirmar que un altísimo porcentaje de los usuarios de patinetes no respeta ni semáforos ni pasos de peatones, ni stops ni, por descontado, la prohibición de circular por las aceras. Esta usurpación de las antaño zonas sagradas para los peatones ha venido acompañada de la expropiación forzosa que terrazas y bares han perpetrado contra el espacio público. El escritor Antonio Muñoz Molina ha señalado recientemente en un artículo que «las terrazas, las franquicias y el tráfico sin control privatizan la ciudad y discriminan a quienes la habitan porque no queda casi nada en ella que no deba ser pagado a un alto precio». En una palabra, el espacio urbano que debería estar al servicio de todos ha derivado en un inmenso mercado para el beneficio de unos pocos. Así pues, en la batalla entre peatones y patinetes van ganando estos últimos.