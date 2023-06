Dimarts passat una amiga del poble que treballa a Alacant de professora de valencià m’envià un text meu, un article dels que publique en esta secció, que havia aparegut en una prova selectiva en l’accés als cicles formatius de grau superior. Es tractava d’«El bon voler», publicat el 14 de febrer d’enguany. No poden vostés imaginar la il·lusió que em feu i com estic d’agraïda a la persona que trià un text que parlava de l’amor i de què no és amor per a reflexionar sobre les estructures de la llengua.

No em dedique a la docència, però he fet bastants classes, especialment a companys de treball, dels ajuntaments i de la Diputació.

M’agrada molt reflexionar amb ells, aprendre junts. La formació en adults no té les mateixes regles del joc que l’altra. La primera diferència i per a mi principal, és la voluntarietat. Qui tria fer un curs, tria també que la faena no li la traurà ningú, que en tornar al lloc de treball, haurà d’acabar allò que quedà pendent; per això, qui demana fer un curs sap també que alguna cosa canviarà; perquè l’esforç que hi esmerça no serà en va.

Comprovar el nivell d’aprenentatge és clau per poder avançar i la manera com avaluem definirà els resultats que obtindrem. Proves memorístiques, a desenvolupar, tipus test, casos pràctics... Què volem mesurar: la capacitat de recordar, la resposta davant d’una crisi, la fortalesa d’una argumentació...? Aplicar el mateix patró per a obtindre diferents resultats no sembla una gran opció. Sempre he preferit que demostren amb fets allò que han aprés; però no és tan senzill d’aplicar. En massa ocasions tinc la sensació que la prova només ha servit per a comprovar si sabies la manera de superar-la.

Fer un examen, de la classe que siga, du sempre associats dos verbs: suspendre o aprovar. A diferència de les travesses del futbol, no hi ha possibilitat d’empat: o guanyes o perds.

La nostra és una cultura que castiga l’error com si fora un fracàs, a diferència d’altres que el consideren una ocasió per a emprendre una alternativa. Equivocar-nos no ens condemna; persistir en l’error, sí.

Hui milers d’adolescents s’enfrontaran a la seua primera gran prova, l’accés a la universitat.

A totes i a tots, calma i sort!