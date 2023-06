Quan encara no havíem paït els resultats electorals del 28M, mentre la dreta extrema i l’extrema dreta anaven exultants brindant per la porta a l'èxit que acabaven d’obrir mitjançant les eleccions municipals del darrer diumenge de maig, Pedro Sánchez feia un salt endavant i convocava eleccions generals pel 23 de juliol. La sobtada convocatòria electoral va agafar tothom amb els pixats al ventre, als quartels generals del partits polítics tocaren a generala, tots a córrer i a preparar una nova campanya electoral, Sánchez entrarà en campanya presidint la Unió Europea on, una vegada més, demostrarà que en qüestió idiomàtica es, tal vegada, l'únic president espanyol que pot presumir del seu anglès mentre a Feijóo la convocatòria el va trobar a classe d'anglès per si de cas després de Juliol té que anar per Europa en representació del Govern espanyol. Ara tindrà que fer hores extres en l’aprenentatge de la llengua de Shakespeare.

PP i Vox, dreta extrema i extrema dreta, ja estan repartint-se els caramels que les eleccions municipals i autonòmiques els han deixat al País Valencià. La Generalitat i l’Ajuntament de València son el premi gros que els ha tocat en aquesta loteria electoral. És cert que el PSPV, sucursal del PSOE al País Valencià, ha pujat en nombre de vots, però no ha estat suficient per tornar a crear un tercer govern «botànic» perquè per la seva esquerra s’han perdut els vots necessaris per parar els peus a les dues dretes, extremes totes dues i sense cap vergonya, per part del PP, en anar de la mà d’un partit fill de la ideologia franquista que mai va desaparèixer. La desaparició de Ciudadanos ha fet que molts dels seus vots hagen anat als sarrons de PP i VOX, i, també, alguns al dels socialistes. Què pot passar si el 23J els milers de votants que van quedar-.se a casa el passat ultim diumenge de maig ho tornen a fer? Segurament guanyaran les dues dretes, dues que a l’hora de fer política es converteixen en una perquè son moltes les coses que els uneixen ideològicament. A les Illes Vox ja ha posat com a condició per pactar la desaparició de la televisió autonòmica i de l’ensenyament en català, al País Valencià el partit d’extrema dreta fa setmanes en una piulada a Twitter ja va anunciar als treballadors de À Punt que els quedaven pocs dies de feina, també volen acabar amb l'Acadèmia de la Llengua i tornar a reviure el blaverisme secessionista de Lo Rat Penat amb qui van acudir agafats, metafòricament, de la mà a l’Ofrena fallera. A València Maria José Català, futura alcaldessa, ja ha anunciat la creació d’una regidoria de «grandes proyectos» per continuar amb l’anterior política d’obres faraòniques que acabaren costan milions d’euros als valencians. Però si la nit del 23J el carrer Gènova a Madrid va ple de banderes espanyoles seran moltes més coses les que haurem perdut. Els jubilats poden perdre la revalorització de les pensions d’acord amb el cost de la vida, Rajoy ja ho va fer deixant les revaloritzacions en un miserable 0,25% i Feijóo no dubtarà en fer el mateix i, aleshores serà quan alguns dels que s’han quedat a casa o han triat les paperetes d’alguna de les dretes se’n adonaran del que estan fent perdre als demés, i del que, ells o algú dels seus familiars, perdrà mentre el Govern del PP i Vox afavoreix els seus, els rics de sempre, llevant-los l’impost de successions i el de patrimoni i eliminant impostos a la banca i les elèctriques. I això és tan sols una mínima part del que podem esperar. Tenen previst anul·lar la major part, o tota, la legislació aprovada pel Govern Sánchez. Tindrem que tornar a pintar a les parets la paraula Llibertat, un tresor que no ens podem deixar arrabassar.