Potser semble una agosarada. O una romàntica. O idealista. Potser serà tot això i fins i tot alguna cosa més, però hui vull permetre’m una llicència. O dos, perquè qui sap en què poden acabar aquestes línies... Tornem a estar en precampanya i no ha donat temps a destensar els engranatges electorals dels partits. Tot un estrés. Però també ho és per a una ciutadania, crec que encara un poc desconcertada amb la convocatòria anticipada de les eleccions generals.

Mentre escric aquestes línies encara no s’ha desvetlat si Podemos, amb el nord poc o molt perdut pels resultats de les últimes eleccions, s’integrarà o no al nou partit de Yolanda Díaz, ja amb nom propi: Movimiento Sumar. Al final, i si ho feren, tota la “gauche divine” aniria junta, la qual cosa segurament afavoriria un nou govern que frenaria a la dreta i a la ultradreta i la gent d’esquerres ens quedaríem amb una mica més de tranquil·litat.

Però (sempre hi ha però en aquests temes) ací entren en joc els egos i els narcisismes d’aquelles persones (o personatges) que ostenten els lideratges de les diferents forces polítiques per tal d’aconseguir aquests pactes electorals. I ací és quan topem amb personalismes alimentats per cercles interessats que no sempre pensem en bé comú o en el “nosaltres” més ample i es queden en el “jo” o en un “els nostres interessos”, i això empobreix, i molt el discurs més solidari i més ample. Però crec que els importa molt poc.

Tanmateix, recordaré que paraules o expressions com classe treballadora, justícia social, repartiment de la riquesa o serveis públics i de qualitat, o la de violències masclistes o equitat real entre homes i dones, sembla que formen part del passat i que ja no són actuals ni estiguen massa presents a les campanyes. I qui votem ho veiem. I, també i precisament per això parle de “gauche divine” i no d’esquerres clàssiques. Perquè aquestes últimes sembla que han desaparegut del mapa polític.

Les esquerres que no contemplen aquests conceptes perden, a parer meu, part de la seua essència, perquè tot i el masclisme que també hi ha en l’esquerra, si les partits que es diuen progressistes no inclouen l’agenda feminista radical als seus programes o als seus estatuts, s'estan oblidant de més de la meitat de la població. I això implica deixar fora de les seues promeses electorals o de les seues propostes polítiques a les dones.

Però en aquestes propostes bàsiques que hauria de presentar l’esquerra com a proposta electoral, caldria que es parlara clarament i decididament d’aspectes com per exemple un major grau de justícia social però, amb un Consell General del Poder Judicial segrestat per la dreta, poc podem esperar de la justícia, tot i que la social va molt més enllà de la mateixa justícia.

També haurien de proposar el bloqueig constitucional per a les pensions o les revisions salarials d'acord amb les pujades dels preus i no deixar-ho per a la negociació col·lectiva perquè per la negativa d’alguna de les parts, com ja hem vist, qui ix perdent sempre som la classe treballadora i la gent pensionista.

I perquè no, també garantir a la Constitució uns serveis públics i de qualitats tant per a sanitat com a l’educació i per a la dependència perquè ja sabem com se les gasta la dreta i la ultradreta en aquests temes. Només ens cal mirar a la Comunitat de Madrid i a Andalusia per comprovar el que dic.

Esperem que pel bé comunitari guanye el seny i no els “egos” ni els narcisismes. En cas contrari s’ho haurien de fer mirar totes i tots.