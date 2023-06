Amb el provocatiu títol de «Sorolla en negre», la Fundació Bancaixa ha iniciat les celebracions del centenari de la defunció de l’emblemàtic pintor valencià reunint un centenar dels seus quadres datats entre 1887 i 1920, onze dels quals mai no havien sigut exhibits en públic. Així, comissariada per Carlos Reyero, la mostra proposa una nova lectura de qui és internacionalment conegut com un mestre de la llum. En aquest sentit, cal recordar que ens situem a l’època en què el color negre es convertí en una barreja d’elegància i discreció. I que, tal com anuncien les paraules de l’escriptor algemesinenc Martí Domínguez que han sigut reproduïdes a mode de benvinguda, «els negres de Sorolla, en lloc de plorar, canten».

Conscienciosament estructurada, l’exposició permet admirar diversos Sorolles, des del més acadèmic, integrat per nombrosos i fascinants retrats d’encàrrec, fins al més íntim i familiar, amb l’esposa –Clotilde– com a musa referencial, omnipresent; però també amb els fills i sogres. A propòsit, cal assenyalar que, des d’un punt de vista professional i humà, Sorolla devia sentir-se en deute amb el pare de la seua muller, el prestigiós fotògraf Antonio Garcia Peris, de qui fou deixeble. No debades, la influència de la tècnica fotogràfica que acusen les pintures es posa sovint de manifest en el seu perfecte enquadrament. Al costat dels múltiples retrats, criden poderosament l’atenció les mostres de realisme social que s’hi recullen, i que arriben al seu zenit amb dos quadres: «¡Trista herència!» (1899), que immortalitza el bany terapèutic que prenen, a la platja del Cabanyal, un grup de xiquets malalts de l’hospital de Sant Joan de Déu (i en què, juntament amb la pell clara de les criatures, impacta el negre de l’hàbit del religiós que els ajuda i vigila); i «Tracta de blanques» (1894), que representa un vagó de tren de tercera en què viatgen quatre jóvens prostitutes custodiades per una vella madama vestida de negre. Martí Domínguez també deixà escrit que, a Sorolla, no li interessaven les espessors de la foscor, sinó l’absència de llum i color. I que, per això mateix, els negres de la seua paleta eren imponents, definitius, únics. Tan majestuosos com l’exposició que, dies enrere i en companyia de quatre excel·lents amics, vaig tindre el goig i la sort de contemplar, i que us recomane ben encaridament.