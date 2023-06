Cuando en febrero de 2019 se publicó Manual de resistencia de Pedro Sánchez, redactado por Irene Lozano, muchos medios dieron a conocer sus gustos literarios. Los elegidos fueron, entre otros, Jorge Volpi, Patricio Pron, Cervantes, Shakespeare, PhilipKerr, Javier Cercas, Leonardo Padura, Hermann Hesse, Richard Holbrook o Barack Obama. Ignorando qué bibliografía utilizó en su libro, si los conoce o no, le recomendaría tres para pulir su acción política como presidente del Gobierno. Si los utilizó, los ha ignorado o no los ha leído ni trabajado, si no los utilizó, quede esta sencilla reflexión, a modo de consejo de uno de sus conciudadanos, para que sea consciente, y lo digo con toda la humildad, del desafío que se deriva de la convocatoria de las elecciones generales, nada y nada menos, el domingo 23 de julio. En cada uno de ellos, no sólo el presidente, sino todas las personas que estamos llamados a las urnas, puede atisbar una comprensión más clara y nítida de lo que estamos viviendo como país y sociedad. Podemos hallar tres lecturas y sentidos.

1.Breviario de los políticos de Cardenal Mazarino. En la primera página del libro, así, a bocajarro, se pregunta: “¿Te domina la ira, el miedo, la temeridad o cualquier otra pasión?”. Y más adelante añade: “Nunca hagas valer toda tu fuerza: que nadie crea que has llegado al límite de tu poder”. Cuando Sánchez convocó el martes 30 de mayo a todos los diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados arengando, sin un ápice de autocrítica, que asumía toda su responsabilidad frente a la conjura trumpista, lo importante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sus gestos le delataban. Estaba incómodo, hablaba con rencor, mostrando todas sus debilidades, dándole, al contrario, a los seguidores de Trump y Bolsonaro, casi diez millones de votantes, gran parte de las cartas que pueden mostrar para atacarle. En esas palabras había temeridad, miedo y, lo peor, resentimiento. Un presidente no puede mostrarse ni presentarse a una parte de sus conciudadanos de esa forma y más todavía cuando no hacía ni 48 horas se había dado una contestación democrática en las urnas como se dio. Se desnudó y se abrió en canal. Mazarino da en el clavo para la gestión cotidiana y diaria del poder. Si hay algo que te incomoda, exprésalo, pero desde tu dominio, no como algo que te duele y traspasa porque estás mostrando un flanco débil por el que te pueden atacar. Otra cuestión muy diferente es, y no es el tema de este artículo, si PP y Vox representan aquello que Sánchez dice y que votaron una parte importante del electorado.

2.Máximas y pensamientos de Napoleón. Uno de los líderes políticos más influyentes de la historia apunta a uno de los males de nuestra democracia y que todo líder político debe tener en cuenta porque puede estallarle en las manos sin darse cuenta: “Los partidos se debilitan por su miedo a las personas capaces”. Que Feijoo y Sánchez tomen buena nota de este síntoma a partir del 24 de julio. La política es una de las actividades más dignas e importantes que existen. Su inspiración es la justicia y su anhelo el bien común. Pero lograrlos no es tarea fácil. Se requiere de formación y, sobre todo, de rigor y seriedad. Hemos vivido la legislatura con más abruptos y salidas de tono de la democracia. Para el recuerdo quedarán las acusaciones de Casado a Ayuso o el cartel de la más pura infamia de Vox comparando lo que cuestan los menas con el sueldo de tu abuela. Sin embargo, el poder desgasta, estando más en el gobierno, y hemos tenido que aguantar a personas que jamás fueron conscientes de la importancia del cargo que representaban. Una de las razones del hundimiento de la izquierda ha sido la pésima gestión del feminismo. Tema polémico y sensible donde los haya. Pero una de las causas más bellas que existen, y que tendremos que seguir defendiendo, le han dado la vuelta, entrando en temas que han provocado sonrojo y vergüenza. Irene Montero y Rodríguez Pam han sido un lastre para el PSOE. El analfabetismo es muy peligroso en política. Mucha gente no está cansada del presidente, que los hay, y muchos, sino de la naturaleza de sus acólitos y correligionarios que los ha mantenido a capa y espada porque dependía de ellos. De ahí que ahora diga, sin ningún tapujo, que a su izquierda no hay nada. Y Feijoo, si es presidente, lo tendremos que decir los españoles, tendrá que ir con pies de plomo con quién va acompañado, por y para qué. El electorado, y es una lección que no debemos olvidar, no es tonto, y tiene un límite de aguante y tolerancia. Siempre quedará ese permiso a las mujeres, desde el Gobierno, que practicar sexo con la regla tiene que normalizarse. Esas afirmaciones, y otras más, busquen y hallarán, han sido claves para la derrota de Sánchez. La hecatombe de la ley del sí solo es sí quedará para los análisis de ciencia política de lo que jamás se debe hacer en cuento al planteamiento y la redacción de una medida legislativa tan importante. No olvidemos que la ignorancia es muy atrevida y la política es inmisericorde.

3.El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Estamos ante uno de los personajes más mal interpretados de la historia. Una persona maquiavélica es aquella que no tiene principios porque utiliza cualquier medio para conseguir un fin determinado. Esta consideración no completa todo su alcance. Su significado filosófico y político es que, en ciertas ocasiones, el gobernante debe primar la razón de estado sobre cualquier otra consideración ética o moral para mantener el poder. Ahora bien, Maquiavelo tiene una enseñanza de primer orden que no ha pasado de moda, que es, a mi juicio, lo que tenemos que recuperar del pensador italiano por su actualidad y necesidad y nos puede ayudar a entender lo que pasó en las elecciones de mayo, lo que pasará en las de julio y lo que se constituirá en el próximo ejecutivo: “Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha sabido que existieran realmente; porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer aprende antes su ruina que su preservación”. Uno de los problemas de nuestra democracia es la disciplina de partido. Éste debería alzarse como un dique de contención ante las ensoñaciones y fantasías que, muy de vez en cuando, el poder produce en la clase dirigente. La política tiene que actuar sobre la realidad y de ahí idear qué hacer para afrontar y mejorar los problemas y las urgencias del momento. Lo que no es posible es inventarse problemas, modelos sociales que no existen y que no están en la calle. Esto produce lo que los politólogos llaman desafección o distancia de la ciudadanía con la política. Venimos años acusando una ideologización en buena parte de las esferas de la vida. Hoy todo tiene una etiqueta, todo responde a las demandas de colectivos concretos y todo lo político se transforma en palancas de enfrentamiento y polarización social. El diálogo y el debate ya está trufado desde el principio. Da igual los argumentos y si aquello que se dice responde a la verdad de los datos y los hechos. Lo importante es que cale nuestro mensaje y nuestra propuesta de turno dirigida a nuestra parroquia. En cambio, la sociedad necesita discursos políticos que nazcan desde la vertebración de la sociedad. Esto implica realismo e idealismo por partes iguales. Imaginar desde la realidad, desde donde sangramos, reímos y lloramos. No sabemos qué pasará el 23 de julio, podemos intuirlo por las encuestas y el sentir de la gente en la calle. Nadie tiene el sentido ubicuo de la ciudadanía en su totalidad. Pero lo que sí sabemos es que el 24 de julio, quien pierda, el PSOE o el PP, tendrá que llevar a cabo una reflexión profunda de sus estrategias, principios y prioridades. Y a partir de ahí, esperemos, tendrá que darse, más pronto que tarde, un entendimiento de los dos grandes partidos, respetando a las minorías políticas, para llegar a los pactos de Estado que una mayoría de españoles desea, aunque no dice porque hoy es impensable. Con ello se evitarían todos esos defectos y anomalías que nos han llevado a una situación excepcional en la historia de nuestra joven democracia. Esperemos que los dos candidatos no sólo acierten en sus alianzas, sino también en sus libros, para que nunca tengamos que volver a votar entre campo y playa.