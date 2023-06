Hi ha moments del dia en els quals frenem la nostra activitat. En el passat, resultava senzill tindre clar quan es produïa. Era l’hora de la desaparició del sol. Ara, encara que tot siga distint, continua vigent una locució que anuncia que el sol està retirant-se. Es tracta de l’expressió ‘a poqueta nit’. És molt nostra i no té una traducció literal en unes altres llengües. Comunica que una acció es realitza en el moment de fosquejar perquè s’ha produït la posta del sol. Es pot dir també ‘a boqueta nit ‘a hora foscant’.

El més important de dir ‘a poqueta nit’ és que suggerim que comença una transició tranquil·la a la foscor. M’agrada que el final de qualsevol cosa no arribe bruscament. Necessitem el nostre temps per a adaptar-nos als canvis, també a la transició del dia a la nit. Recorde que, quan era xicotet i em feia por estar sol de nit al camp, aprofitava per a tornar a casa a tot estirar ‘a poqueta nit’, abans que s’instal·lara la foscor absoluta.

He de reconéixer que ara s’inicia, per a mi, un període de certa foscor. No és per la legítima alternança política sinó per la possible instal·lació en el poder d’actituds o idees extremes. Els historiadors i les historiadores sabem que el triomf de l’integrisme en democràcia mai ha acabat bé. Estos dies alguns dels qui fórem alumnes del catedràtic Marc Baldó hem tingut la sort de disfrutar d’una classe amb ell. Ens ha descrit, entre altres temes, com era la vida universitària valenciana dels anys 50. En el calendari les activitats religioses i polítiques ocupaven més hores que la docència. L’ortodòxia superava a l’estudi i la investigació. Fa uns anys tinguérem una altra classe amb Baldó. Llavors explicà els canvis docents en la Universitat de la II República i el perfil tolerant del Dr. Peset. Els dos moments històrics estan separats per uns pocs anys. Pense que no hi ha res conquerit i que tot ara pot canviar ràpidament del dia a la nit. Potser, ens trobem ’a poqueta nit’ i arriba una determinada foscor per als avanços socials i polítics.

En definitiva, gaudim de l‘expressió ‘a poqueta nit’. Pensem que és una locució ben genuïna. Tanmateix, no oblidem que no hi ha una llum eterna. Cal estar despert perquè la claror no se’ns apague sobtosament.