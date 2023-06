La estadística de lo que nos importa

¿Os imagináis lo aburrida que sería la vida si supiésemos todo lo que va a pasar, sin nada de incertidumbre? Sin embargo, son muchas las ocasiones en las que esa misma incertidumbre nos asusta, sobre todo cuando se trata de no saber cómo evolucionará una enfermedad, si nos quedaremos sin trabajo, o si continuará por mucho tiempo una sequía. Pero, para todas estas situaciones que nos importan, y muchas más a las que se enfrenta la sociedad en su día a día, tenemos una herramienta clave: la Estadística.

Es cierto que cuando pensamos en estadísticas nos vienen a la cabeza todos esos porcentajes, números y gráficas que aparecen en la prensa y que nos creemos solo a medias. Sin embargo, la Estadística es mucho más que eso, es la herramienta que, a través del lenguaje de la probabilidad, nos permite medir la incertidumbre de un proceso para tener algo más claro a que podemos atenernos.

El ejemplo más común es esa mirada a la aplicación del tiempo para ver si va a llover, y así elegir un atuendo adecuado. Encontrar una probabilidad de un 10% de lluvia nos hace estar bastante seguros de que no lloverá, mientras que una de un 90% nos hará tomar medidas casi con total seguridad… eso sí, lo que hagamos con una probabilidad intermedia dependerá un poco del riesgo que nos guste asumir o del peso extra que suponga nuestro paraguas.

Otro ejemplo es el de los ensayos clínicos en los que se prueba la efectividad y la seguridad de un nuevo medicamento. Porque, en el fondo, cuantificar si un efecto adverso es frecuente (cuando sucede en entre 1 y 10 pacientes de cada 100) o raro (si lo hace en entre 1 y 10 de cada 10000) no es más que determinar la probabilidad de que se dé ese efecto y, por tanto, medir su incertidumbre. Y ya sea en la lluvia o en lo raro de un efecto adverso, lo que hay detrás de esa medición es, ni más ni menos, que estadística.

En definitiva, la Estadística es esa ciencia tras todas las ciencias que, basándose en observaciones del mundo que nos rodea, es capaz de ayudarnos a entender mejor algunos procesos de interés que, por su complejidad, no podemos comprender de manera absoluta. Así, aunque no tengamos el modelo meteorológico perfecto que nos permita decir con completa certeza si va a llover o no, lo que si podemos hacer es aprovechar el conocimiento de los modelos existentes, para obtener datos y usarlos estadísticamente estimando la probabilidad de lluvia. Del mismo modo, mientras no podamos probar el efecto de un fármaco en cada órgano y cada proceso de nuestro organismo, tenemos la estadística para predecir cómo irá en una población a partir de un grupo de prueba.

Es importante mencionar, sin embargo, que, aunque medir la incertidumbre mejora nuestro conocimiento, no nos libera de seguir teniendo dudas. Así, una probabilidad de un 90% de lluvia, sigue dejando margen para que no llueva y un efecto adverso muy raro donde solo se ve afectado uno de cada 10000 pacientes sigue pudiendo suceder. Además, nuevos datos sobre el proceso pueden mejorar nuestra estimación de esa incertidumbre, eso sí, siempre que los datos sean buenos… y esto no es una cuestión menor.

A este respecto, no debemos perder de vista que la Estadística es la herramienta que nos permite aprender a medir la incertidumbre a partir de ciertas observaciones. Sin embargo, cuando esas observaciones contienen sesgos o no son representativas de aquello que queremos estudiar, los resultados obtenidos no dejarán de sufrir de los mismos males. Imagina, por ejemplo, que quieres calcular la probabilidad de que alguien cometa un delito. Los datos que tienes para ello son los de una comisaría que, por diferentes motivos, realiza un mayor número de visitas en el barrio B que en el barrio A, detectando en él un mayor número de crímenes (no porque haya más, sino porque si vas más veces, ves más cosas). Con esos datos, la aplicación se verá abocada a dar una mayor probabilidad de cometer un crimen a una persona del barrio B que a una del barrio A, siendo esto simplemente un reflejo del sesgo inicial. Ser consciente de que esto puede estar pasando y tratar de corregirlos es fundamental para no caer en la trampa y que la medición de la incertidumbre sea fiable y útil.

Pero lo más importante de todo es que, como ciudadanas y ciudadanos, entendamos la potencia que la Estadística tiene como ciencia y cómo es capaz de dotarnos de capacidad crítica, ya sea para entender mejor la incertidumbre o para que no nos manipulen cuando los sesgos se cuelan en la ecuación.