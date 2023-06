Crec que en el debat postelectoral, s’està obviant un aspecte trascendental com és la investidura, donant per fet que només hi ha una alternativa: el suport de Vox al PP, i la conformació d’un govern de coalició entre les dues formacions.

I de cap manera és així, i no ha de ser així. Hi ha altres alternatives que passarien per un acord entre les forces que compartixen almenys el consens democràtic i la defensa dels drets fonamentals que s’han consolidat en la nostra societat. Evidentment això passa per excloure Vox, un partit que ha demostrat en molts àmbits la voluntat de trencar amb eixe consens, no sols en l’àmbit de la igualtat o la violència de gènere, sinó també en el respecte als drets aconseguits pels ciutadans en les últimes dècades, o fins i tot en allò que afecta la identitat dels valencians com la llengua o el mateix autogovern.

Articular un acord de legislatura demostraria maduresa democràtica, generositat i voluntat de servei a les persones per damunt d’interessos partidistes. No sols es tractaria de possibilitar el mínim per a una investidura de Mazón sense recórrer a Vox, sinó sobretot d’establir un marc de convivència transparent i concretat en les línies roges dels canvis que es poden aprovar en la legislatura, respectant les diferències legítimes entre les forces parlamentàries.

Això és el que es fa en alguns països europeus, on la dreta radical o extrema queda automàticament exclosa de les alternatives de govern, com si els seus vots no comptaren.

Sé que esta proposta no és fàcil que prospere, però s’ha de valorar i s’ha de treballar. Em consta que hi ha dirigents que la veuen amb bons ulls, però és una aposta que requerix valentia, perquè després d’una derrota, injusta com ha sigut esta, hi ha més frustració que ganes de contribuir a la governabilitat.

Fer anàlisis simplistes com identificar el PP i Vox, dir que són el mateix, per a una conversa de bar pot passar, però quan es tracta de continuar millorant la vida de la gent, de preservar drets, hem de ser més responsables. No són el mateix encara que hi haja alguns sectors afins, per molt deplorables que siguen moltes de les seues polítiques conservadores i retrògrades. Però no els donem l’excusa perquè encara ho siguen més, fins i tot insuportables. Confiar en el carrer és arriscat, el que cal és continuar treballant per a un tercer Botànic en el 27. La nostra obligació és consensuar i pactar, respectar l’alternança i contribuir a la millora social i al progrés, des del govern o des de l’oposició.

Quan arriba l’hivern, cal deixar a banda les diferències, perquè els senyors de la nit no destruïsquen els fonaments, no sempre sòlids, de la convivència democràtica.