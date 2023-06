Reivindicar a Voltaire i comportar-se com el Palleter

Fem ostentació de la nostra tendència volteriana, de guiar-nos per la raó i la il·lustració, però la teoria dista molt de la pràctica. Des del 28M i davant l’anunci del 23J, m’assalta l’interrogat de què faria si fora francés. Sánchez s’ha fet un Macron, vull dir que la convocatòria d’eleccions generals són com una segona volta, i recorde com amics i coneguts francesos que havien votat de primeres a Jean-Luc Mélenchon o Anne Hidalgo, no sols anaven a votar després a Macron davant la possibilitat real que Marine Le Pen es proclamara presidenta de la República, és que van fer campanya activa per l’actual inquilí de l’Eliseu. Tot això és evident a França, però, ai mare, ací! Després de constatar que 220.000 antics votants de Compromís i Podem van optar per l’abstenció, tan legítima i al mateix temps antibotànica, no cal esperar miracles. L’esquerra valenciana continua igual de divina que als vuitanta, tota pura i coherent. Tan sabuda i prepotent, que s’ha transformat en marcatista i contrària a la llibertat d’expressió. Només cal repassar les xarxes dels seus quatre gats que fan de gurús per comprovar la deriva cap al nacional-autoritarisme. No és d’ara, durant els vuits anys de poder he vist com no estava permés cap crítica a l’amat líder o la líder secundària, i com la colla d’aplaudidors augmentava exponencialment. En canvi, els que hem mantingut una posició d’alerta, hem passat a la mínima a la llista negra de fatxes o còmplices de l’extrema dreta o dreta extrema. Tant que si estiguérem a l’Edat Mitjana ens hagueren cremat a la foguera. Voluntaris no hagueren faltat per guanyar-se la medalla del millor militant de l’any.

Però aquestes misèries del moment no resolen l’endevinalla principal sobre el comportament electoral afrancesat, perquè conec de fa anys als meus clàssics, prediquen a Voltaire, però actuen com al Palleter. Són les construccions mentals autòctones on la culpa sempre és de l’altre. Així que té igual, si l’infantilisme esquerrà no se supera en eixir de la universitat, no té remei. Ací som capaços de donar lliçons als inventors de la llibertat, igualtat i la fraternitat, i al mateix temps reivindicar la via valenciana de Cucó i Lluch, deixant hereus que són incapaços de dir «bon dia».