A punt d'agafar l'avió

A punt d’anar-me’n a viure a Mallorca fifty fifty, he pensat dedicar els articles quinzenals que em publica Levante-EMV, a comentar coses de la vida mallorquina que puguen ser més significatives per als lectors valencians. De la mateixa manera, vull oferir-me al Diari de Mallorca per a fer exactament al revés, contar coses nostres als lectors mallorquins.

De moment la notícia més important, pel que fa al futbol, és la salvació in extremis, del descens a segona divisió del València, que ho teníem prou fotut. El Mallorca ja feia moltes jornades que havia amarrat la seua posició. Pel que fa al València, els valencians no tenim la clau de la casa (com canta Al Tall, que li passa al tio Canya).

Qui té les del València C.F. és un potentat singapurès, que comprà el club perquè els indígenes adinerats no ho volgueren fer i d’això naix la crisi que travessa el València, que és existencial i que caldrà possar-hi remei (recuperar la clau de casa) si volem tornar a formar part dels equips de primera fila i no dels de la cua. Ara veuré què opinen a Mallorca del seu club. Tinc l’alegria de saber que entre les penyes del Mallorca i les del València hi ha molta germanor.

Pel que fa a la política, valencians i mallorquins anem prou equiparats, o siga malament: els del PP i Vox han arrasat en les dues autonomies. Malgrat els casos de corrupció protagonitzats en el que els populars deien (Madrid- València- Ses Illes) els votants han oblidat les maldats que ens feren i han votat la dreta de Feixóo-Ayuso i l’extrema dreta d’Abascal. Ara tornarem a veure que quan aquesta gent parla de prosperitat es tracta de la seua prosperitat (constructors, banca, hosteleria, oci nocturn i negocis de matute...).

Vol dir que hem retrocedit fins els anys foscos de Camps i Matas, per dir uns noms representatius, encara que tothom hauria de recordar que la llista de corruptes és enorme. Sembla que la gent no recorda res d’això, segurament perquè els partits no han insistit a fer-los-en memòria.

Respecte de la llengua catalana, que era un tema que alguns crèiem mig solucionat pels acords de Zaplana i Pujol, curiosament en l’època d’Aznar, els burros voxistes ja han anunciat que volen acabar amb l’ensenyament del català en ses Illes i suprimir l’Acadèmia Valenciana de la Llengua...