A cara o cruz

Era un juego de críos. Rompíamos a trozos iguales una carta de la baraja. Luego los íbamos doblando unos sobre otros y de esos cruces salían los chavos. Con ellos jugábamos en la fuente de la plaza, bajo el paravanto, y en la terraza del lavadero. Hace muchos años de eso, la fuente sigue en su sitio aunque bastante diferente y, donde el lavadero, está ahora el gimnasio. Lanzabas al aire los chavos: si salía cara ganabas y si salía cruz perdías. Creo que la cara era el dibujo de la carta y la cruz el reverso. Ya digo que ha pasado mucho tiempo desde entonces y a lo mejor lo que recuerdo es a medias verdad y a medias inventado, como suele suceder con los recuerdos. La otra noche, en mi pueblo, me acordé de ese juego.

Era la noche de las elecciones municipales y autonómicas. Como pasa en todas las elecciones hay partidos que están contentos con los resultados y partidos que quisieran cortarse las venas. En Gestalgar, ni una cosa ni otra. Aquí sólo hay dos partidos que presentan lista en los comicios locales: PSOE y PP. El censo es de poco más de cuatrocientos votantes. Un pueblo pequeño que antes de la emigración de los años sesenta pasaba de los mil quinientos habitantes, como muchos otros pueblos de la Serranía.

La vida también se busca en otros sitios, como hicimos nosotros y siguen haciendo quienes salen de sus países para no morirse de hambre o para que no los asesinen las dictaduras que dirigen los destinos atroces de esos países. En España también tuvimos una dictadura, la de Franco, una de las más crueles de la infamia contemporánea. A mucha gente le gusta esa dictadura, dicen que fue una maravilla. Yo la desprecio profundamente. Ahí están, después de tanto tiempo, las fosas llenas de muertos que defendieron en vida la República. Y desprecio profundamente, también, a quienes gritan que hay que echar a los inmigrantes porque nos roban el trabajo, porque son atendidos en la sanidad pública antes que nosotros o porque vienen a cometer atracos. Todo eso es mentira. Si no fuera por ellos, la agricultura se arruinaría.

La sanidad es la misma para todos y ellos tienen todo el derecho del mundo a ser atendidos como si fueran de aquí mismo. Y sin duda ninguna: nadie llega a nuestro país desde la pobreza para atracar un banco, una casa o vender droga, sino para trabajar y tener una vida que no tienen en sus lugares de origen. Pero lo que encuentran es rechazo y miradas de reojo, como si tuvieran la peste. Si en Gestalgar pasamos de muchos habitantes a los que ahora tenemos es porque la mayoría salimos a buscarnos la vida cuando aquí comían más y mejor las ratas que la gente. Y también porque poco a poco se ha ido haciendo más difícil vivir en los pueblos que están lejos de todo.

El caso es que, en mi pueblo, el domingo 28 de mayo PSOE y PP empataron a votos. Y eso nos ha convertido en el pueblo más famoso de España. Hemos salido en todas las radios y las televisiones, en los periódicos y las revistas, en los corrillos que se juntan en las plazas y los bares de medio mundo.

El partido socialista ha presentado recursos por algunos votos considerados nulos y se está a la espera de que la autoridad judicial pertinente dicte su sentencia. Si al final continúa el empate, la victoria y la derrota se saldarán a cara o cruz. Una moneda al aire y arreando. No me lo creía, pero la ley electoral dice que ha de ser así: por sorteo. Esa solución es una vergüenza democrática. Un insulto. Una de las mayores humillaciones a la dignidad de la política. Pero claro, como el empate es imposible en las grandes ciudades y se da sólo en los pueblos muy pequeños, a quienes diseñan la ley electoral eso les importa una mierda.

La única solución digna para deshacer ese empate es que se repitan las elecciones, que la gente, sea del partido que sea, pueda decidir sus gobiernos y no ese azar burlón que nada tiene que ver con una democracia de verdad. ¿Se imaginan a Pedro Sánchez, Feijóo y Yolanda Díaz jugándose a los chavos la victoria o la derrota el 23 de julio? Puestos a imaginar, propondría que en el juego participara también el Rey, a ver si la suerte nos favorece a los republicanos. Ya sé que lo que digo les dará risa a quienes aprobaron la ley electoral, pero me gustaría que por burlarse de mi pueblo y otros parecidos necesitaran, si aún viven, una caja entera de trankimazin para poder dormir todas las noches, que el sueño se les llenara de Godzillas y que acabaran más locos que una cabra.

Si finalmente los recursos socialistas no prosperan, seguro que las radios, las televisiones y toda la prensa incluido el Pronto vienen a Gestalgar para ver de qué lado cae la moneda el día del sorteo vergonzoso. Mientras tanto, he encontrado en You Tube la canción de un grupo musical canario que, miren ustedes qué casualidad, se llama Los Concejales: «A cara o cruz, así se gana o se pierde un amor…» Pues eso.