Tristesa, desencís... això és el que experimentaren la nit del 28 de maig en aquest país perplex, com deia l’amic Josep Vicent Marqués. A les eleccions hi ha qui guanya i qui perd, hem perdut aquells i aquelles que ens situem en el espai de l’esquerra i el valencianisme, doncs, anem a tindre un govern de la dreta sucursalista, aliada de fet o de «iure» amb la dreta feixistoide. Passats el primers moments surten comentaris, valoracions, i es fan quinieles tenint en compte la nova cita electoral de juliol. Alguna gent, entre la qual em trobe, venim participant als diferents comicis des de aquells de 1977, que configurà un nou escenari, en el qual les opcions que havíem mantingut la lluita contra la dictadura quedaren a la quasi marginalitat. Els resultats d’aquest 28M, he experimentat una sensació semblant a la del 77, i és que les expectatives que teníem, com va ocórrer en aquella situació, no s’ajustaven a la realitat. Amb un govern que ha actuar en clau valenciana i que tanmateix per primera vegada ha estat d’unitat d’esquerra, i amb altre a Madrid també de coalició, esperàvem altres resultats. Analistes, experts, i els mateixos representants dels partits, tindran que veure les causes d’allò que ha passat, sobre tot caldria no limitar-se a constatar fets, sinó buscar causes. De moment,però, algunes coses s’han dit, almenys hi ha opinions que abunden en el plantejament que ha introduït la dreta, convertint allò que era un espai autonòmic i municipal, en una confrontació sobre el govern de l’estat. Igualment, altra idea ha estat el de la fragmentació de «l’esquerra de l’esquerra». L’experiència sobre els governs de coalició ha estat un fet nou, que qüestionava la lògica del bipartidisme, i eixe ha estat un dels principals objectius a abatre per part de la dreta, per això, al meu parer, crec que aquesta seria una qüestió sobre la qual ens caldria reflexionar més amb serenitat i sense sectarismes.

He esmentat la situació de «l’esquerra de l’esquerra», incloent-hi les opcions que tenen un fort component identitàri. Tornant de nou al 1977, cal recordar com en tal circumstància eixa part de l’esquerra estava fragmentada, i el resultat fou la seua practica desaparició, puix, tant per sistema electoral, com per la consciencia de la ciutadania, es votava en funció de coses com l’ imatge, i d’homologació amb el context històric. Algunes circumstancies, però, han canviat, no obstant, com hem vist, de nou la fragmentació ha estat castigada. En un escrit publicat al 2012, que vaig incloure en un recent llibre , manifestava el següent: «el diàleg de l’esquerra entre sí i amb la ciutadania activa és necessari no sols per simple i pura aritmètica, la de sumar, sinó també, perquè les idees i les propostes venen de molts costats, i no existeixen posseïdors de la veritat absoluta». Doncs, de nou un excés d’opcions, que tenen prou en comú, ha significat una pèrdua de vots en detriment de l’expectativa d’un Tercer Botànic i de molts governs municipals. De nou temps de resistència, que deuria ser igualment de rectificacions.