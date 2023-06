Del 28-M al 23-J. Com al Joc de l’Oca: d’elecció en elecció i tire perquè em toca. Ara que Compromís concorre amb Sumar i Podem en una única candidatura, la incògnita és l’acceptació que tindrà la coalició. Els pessimistes diuen amb la convicció d’un dogma que en política dos més dos no sempre sumen quatre; mentre els optimistes veuen el 23-J com un examen, on traure més d’un quatre és necessari però no suficient per aprovar. Ho explicaré amb una anècdota: durant la campanya electoral USA, una admiradora li diu al candidat demòcrata Stevenson: la gent intel·ligent el votarà, i aquest li contesta: «senyora, això no és suficient, necessitaré majoria». I en efecte, no va ser suficient; va guanyar el republicà Eisenhower. I en això estan: sumar esforços per a restar debilitats. Sumar per a influir en les prioritats de l’agenda valenciana (finançament i Corredor Mediterrani, entre d’altres).

Com és natural, hi ha gent de Compromís i Podem a favor i en contra de la coalició. Per a uns, Compromís descuida l’eix nacional i prioritza el perfil ideològic, i tenen raó. Per a altres, Podem s’ha fet l’harakiri, i també tenen raó. Però la realitat és la que és, i els resultats són els que validen o no les polítiques que s’apliquen. I la realitat, dura com una sola de sabata, és que Compromís té hui un diputat només al Congrés, i Podem ha perdut a les eleccions autonòmiques huit diputats i, en no superar la barrera del 5 %, 130.000 paperetes han esdevingut residu de contenidor. Comprenc el neguit d’alguns amics de Compromís i Podem i, com a simpatitzant, ho compartisc; però, el que justifica un projecte de país són els votants; sense votants no hi ha projecte. I no és prou que en siguen molts, és menester guanyar-se a la majoria. I com que seria insensat seguir fent el mateix i esperar resultats diferents, han optat per Sumar confiant en portar més electors a les urnes que si anaren per separat. I perquè ja ho deia La Fayette: «si no anem junts acabaran penjant-nos d’un en un».