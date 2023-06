Aquesta vesprada, a les 19 hores i al Centre Cultural la Beneficència, tindrà lloc la presentació del volum titulat Joan Fuster. D’un temps, d’un país (1922-1992), que ha sigut elaborat per Salvador Ortells Miralles i Francesc Pérez Moragón; i que s’emmarca dins de les celebracions pel centenari del naixement del savi de Sueca que vàrem festejar l’any passat. Així ho evidencia que l’acte vaja a comptar també amb la participació de: M. Josep Amigó, Vicepresidenta de la Diputació de València; Raquel Tamarit, Consellera d’Educació, Cultura i Esport; Vladimir Micó, Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca; i Dolors Pedrós, Presidenta del Consell Valencià de Cultura.

No és per a menys, ja que ens situem davant d’una biografia de cinc-centes pàgines, considerable format, excel·lent factura i copiosament il·lustrada, que ha sigut editada per la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i Investigació, i que ha comptat amb la col·laboració de totes les entitats que estaran hui representades. Pel que fa als autors, cal assenyalar que es tracta de dos dels estudiosos més solvents amb què ara mateix compta l’autor de Nosaltres, els valencians, tots dos estretament vinculats a l’Espai Joan Fuster de Sueca: de fet, Ortells n’és l’actual director, mentre que Pérez Moragón n’és el director d’honor i assessor extraordinari.

L’estudi ha sigut estructurat en huit capítols, que es reparteixen en dos grans blocs que tenen com a punt d’inflexió l’any 1962, tan emblemàtic i singular en la biografia fusteriana. Així, Ortells s’ha ocupat dels quatre primers, que porten per títol: «Orígens familiars i infantesa (1922-1936)», «L’adolescència perduda: un parèntesi aflictiu entre la guerra i la Universitat (1936-1942)», «Estudis universitaris a València: noves perspectives (1942-1948)» i «La recerca d’una professió: de l’advocacia a l’escriptura (1948-1961)»; i Pérez Moragón, dels quatre següents: «Polèmic ja per sempre (1962-1968)», «Temps d’espera (1969-1975)», «La Transició democràtica (1976-1982)» i «Les vicissituds finals (1983-1992)».

És així com la investigació, extensa i detallada, aporta una quantitat immensa de dades al voltant de la vida i l’obra de l’intel·lectual valencià més destacat de la contemporaneïtat. I és per això que està destinada a convertir-se en un volum de referència per al coneixement d’un escriptor excepcional, la trajectòria del qual –com bé s’anuncia al pròleg– «va transcórrer quasi sempre en un ambient de prohibicions, censures, pors i amenaces».