“Estamos dándole vueltas, vamos a darle un cambio a la justicia” formuló Concha Calvet vicepresidenta y fundadora de Àmbit en la celebración del treinta aniversario de dicha asociación consagrada a facilitar el acceso a la vida de personas reclusas o exreclusas con problemáticas de salud mental y la implementación de talleres y recursos en prisión. Otrora la jueza emérita Manuela Carmena afirmaría que “otra Justicia Penal es posible” y así lo citaría Calvet. “Nosotros trabajamos con los victimarios, los que hacen el mal, de esta idea loca estamos aquí treinta años después, es un orgullo tremendo, esa idea del principio no se ha desviado, la coherencia, el coraje continúa, no tener miedo, fue una apuesta muy fuerte y muy difícil, trabajar para romper las barreras de la prisión, no teníamos facilidad para llevarlo hacia adelante, queríamos hacerlo para la gente para que pudiesen iniciar unas nuevas andaduras”. En la “Oración de Maimónides” del siglo doce, el filósofo y médico cordobés apuntaría: “servir al pobre y al rico, al amigo y al enemigo, al bueno y al malo” y no ver en el hombre “más que al que sufre”. ¿Pervive este principio en las sociedades o la marea individualista y egocéntrica lo ha inundado todo?

Ocho Premios Dignidad y Justicia Social patentizan una labor tenaz y valiente en pos de salvaguardar los derechos de personas vulnerables, mujeres migrantes, personas judicializadas con diversidad funcional y diagnóstico de salud mental, vidas rotas a las que se les trata de otorgar un soplo de esperanza mediante recursos habitacionales y programas de prevención encontrando en esta entidad intercesión. Tal como afirmaría el escritor y humorista estadounidense Robert Jones Burdette: “No es la experiencia del día de hoy la que vuelve locos a los hombres. Es el remordimiento por algo que sucedió ayer, y el miedo a lo que puede traer el mañana”. ¿Qué planteamientos de desquicio general vienen desarrollando los poderes mundiales que trastornan sin remisión a millones de personas con mayor o menor visibilidad según el país o continente? Suicidios por desahucios, migrar para sobrevivir muriendo en el intento o convertirse en rehén sin causa punible en centros de internamiento para extranjeros, violaciones, torturas y la desdicha económica de la que nunca se sale de manera incorruptible acechan bajo la mirada impávida de quienes van creando su burbuja elitista.. El Ayuntamiento de Herbés recibió uno de los galardones, este pueblo castellonense de apenas cincuenta y cinco habitantes quiso participar del tejido creado por Àmbit y así lo propuso a sus representantes, actualmente el vecindario cuenta con dos familias más en su censo, una de El Salvador y otra de Colombia, cohabitando plenamente en el sosegado devenir de uno de los inigualables entornos rurales españoles tan en el foco de las maniobras de regímenes negociantes y capitales de inversión mundiales. Herbés ha logrado “abrir viviendas cuando sólo veíamos que se cerraban”, la iniciativa consiguió “donarle vida y alegría al pueblo”, según palabras del representante consistorial. ¿A qué esperan las jerarquías autonómicas, de cualquier signo político e intereses sotto voce, para tomar ejemplo y revitalizar territorio ayudando a personas y colectivos con toda clase de facilidades y así evitar la decadencia del territorio? ¿Todo abandonado en pos de expropiaciones forzosas para macronegocios o mercancía de apaños? Una tras otra las declaraciones sencillas y entrañables fueron aplaudidas por el numerosísimo público reunido en la sala Refectori del Centro del Carmen de Cultura Contemporánea. “No es para mí, es para mi equipo” puntualizó el emocionado psiquiatra Paco Pérez responsable de la Unidad de Salud Mental Malvarrosa, autor de artículos sobre prevención del suicidio, tratamiento ambulatorio involuntario (TAI), psicosis, trastorno bipolar, depresión, trastorno mental grave, trastorno autodestructivo de la personalidad o hidrocefalia. El filósofo alemán ateo Arthur Schopenhauer concretaría que “la salud, es un bien que excede de tal manera a los bienes exteriores, que en realidad un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo”. “Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos” fueron las palabras de María José Bertomeu integrante del Equipo jurídico de Asesores de Àmbit. “Las adicciones son una enfermedad como las demás” reseñaría Teresa Orengo en representación de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Grao. ¿Qué especie de cruel vivero de adicciones promulga el sistema consumista en las generaciones jóvenes? ¿Cómo escapar si todo se normaliza? “Antes de llegar a la comisaría, me bebía tres o cuatro copas de ginebra para aplacar la sed del monstruo durante toda la mañana. Lo peor era que necesitaba un litro de coñac o ginebra para pasar el día” relata un policía en “El don de la serenidad de un alcohólico anónimo” libro redactado por el licenciado en Filología Hispánica y Anglogermánica, el sevillano Ángel Sánchez Escobar. ”En la cultura tenemos una obligación, haremos todo lo posible por colaborar” esgrimió Sergi Almiñana fundador de la promotora musical y cultural El Caimán Producciones y codirector de festivales como Nits de Vivers, cuya colaboración de hace seis años desarrollando montajes que recaudan y descubren la labor de Àmbit en espacios altamente populares y multitudinarios. ¿Arte para la supervivencia? ”Que sigáis contando con nosotros para lo que sea” afirmaría la integrante del Forn Les Netes de Rafaelet. Por su parte una componente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret al recibir la distinción recalcaría dos puntos clave en cualquier cometido de superación: “La protesta y la propuesta”.

Mensajes puntuales y otros imperecederos se leen en la web de Àmbit: “Trabajamos por la recuperación, iguales en dignidad, iguales en derechos, la salud mental fuera de prisión: dignidad y recuperación. Stop centro psiquiátrico penitenciario Siete Aguas, somos más de 200 entidades firmantes”, misivas que ilustran la médula de una entidad cuyo equipo lo componen casi medio centenar de personas de diversos ámbitos profesionales y sociales destacando el valioso voluntariado junto a las alianzas y coordinación con las administraciones. Entrega cotidiana que consigue metas y salva a personas de la vorágine cultural de la culpa y desidia en entornos desquiciantes. Colaboración como impulso innato en la especie humana es antinatural anularlo atropellándolo con mecanismos deun sistema impersonal, Halford E. Luccok maestro en retórica escribiría al respecto: “Nadie puede silbar solo una sinfonía. Es necesaria una orquesta”. También alumnas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño colaboraron con Àmbit creando el logotipo del aniversario y reseñable la desinteresada aportación creativa de Tomás Gorria como autor del cartel.

En los años heroicos del inicio hubo un voluntario, Enrique Alcañiz, tan entregado, resuelto y capaz que llegaría a la presidencia de Àmbit donde reconoce se ha formado como persona, valorizando algo tan olvidado, desvirtuado y estereotipado como es el amor, el verdadero, aquél que no tiene creencias, ni raza, ni género, ni estatus social, ni especie; amor verdadero tan quimérico que hasta en la maldición de Maléfica, el hada de los pantanos lo utiliza como improbable despabilador de la Bella Durmiente. Pero si la literatura infantil tiene personajes intemporales que viven situaciones extremas, la cotidianidad del siglo veintiuno no va a la zaga con millones de personas inmersas en un laberinto de sentimientos y sensaciones del que no pueden escapar por sí mismas: miedo, amor, tristeza, alegría, ira, susto, ? , fueron las caretas que la bailarina Susana Momó Gisbert utilizó para coreografiar la violencia machista. “Me duele la vida, ¿por qué no puedo expresar lo que siento, tengamos la valentía de nacer de nuevo” recita la voz en off. . Ante el dolor, la incertidumbre y estigmatización existen, aunque muy contadas, iniciativas que iluminan. “Sabéis donde está vuestra casa” afirmaría Alcañiz, un lugar en el que “he aprendido mucho, ha sido una auténtica escuela de mirar a los rincones donde no es común mirar”. Novecientas personas son atendidas por Àmbit con el afán de conectar a las personas con la vida tras experiencias carcelarias y de exclusión, una de cada seis personas que salen de la cárcel, en España, retornaran a ese “espacio de dolor” que jamás se olvida. “Nuestros prejuicios les impiden ser libres, merecen una oportunidad” es el mensaje del video de apertura del evento tras el cual Javi Vilalta como director de Àmbit mostraba su satisfacción por el hecho por haber conseguido “parar un psiquiátrico en 7 Aguas”. Vilalta reconoce que el año dos mil veintidós fue muy complejo para personas que no pueden acceder al mercado de la vivienda y Àmbit abrió el piso de Na Jordana. Agueda, ante el micrófono, habla de su experiencia “personas como yo que estuve en situación de calle” gracias a Ámbit ha podido reintegrarse socialmente “acompañándome en todo el proceso de recuperación mental”, ella ha vivido el miedo y la soledad, “la familia no nos suele comprender, he tenido la oportunidad de rehacer mi vida”, actualmente está en Rebrot donde “las verduras las plantamos nosotros, es una colaboración de todo el mundo”. Hotel Mesón La Granja d´Herbés, un albergue Paire, dos viviendas Puente tuteladas veinticuatro horas para Transtorno Mental Grave (patología Dual), dos viviendas Promoción de la Autonomía, una vivienda de reinserción, dos espacios de atención diurna -Atreua- conviure – Espai Àmbit, la supervisión de diecisiete viviendas satélites (programa de acompañamiento de Salud Mental) y Programas de Reinserción Laboral son algunos de los recursos Àmbit.

Raúl Camina Maestro ex toxicómano y actualmente responsable de un par de entidades de apoyo a personas toxicómanas en sus “Memorias de un adicto” concluye: “No sufras, no desesperes, que aquí la espera es tan larga, pero vive, vive pensando en que algún día de este infierno saldrás”