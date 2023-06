La passada setmana i en un acte de menyspreu per l’estat de dret, l’investigat, en almenys dues causes judicials, Alfons Rus, va fer unes amenaces a l’encara consellera de transparència Rosa Pérez Garijo.

A les seues paraules, el ja jutjat i en espera de sentència per un dels judicis dels anomenats «Cas Imelsa» va dir que «el seu advocat sabia qui eren les persones que li havien buscat problemes i que anava a anar a mort per totes elles». I va continuar amb l’amenaça contra Rosa Pérez Garijo dient «Ojo, ahora que no estará aforada, ahora iremos a por ella, no se irá de rositas», en una clara al·lusió a l’eixida de la també coordinadora d’Esquerra Unida del País Valencià del Consell, per no haver-hi obtingut representació parlamentària.

Denunciar la corrupció té un alt preu. S’ha demostrat clarament a casos com la Gürtel on tant l’exregidor de Majadahonda José Luis Peñas com la exempleada pública de l’Ajuntament de Boadilla del Monte, Ana Garrido han patit (i greument) les conseqüències. O la denunciant del «cas Malaya» l’advocada Inmaculada Gálvez que també ha passat un calvari per haver-hi destapat la trama de corrupció immobiliària a la Marbella de Jesús Gil, Julián Muñoz o Marisol Yagüe.

El ben cert és que la desprotecció patida per totes aquestes persones, Rosa Pérez inclosa, ha estat clamorosa fins que al passat mes de febrer el Govern Central va aprovar una nova legislació que el protegeix una mica. Però és igualment cert que ho va fer fora de termini i des de Brussel·les els van cridar l’atenció greument justament el mes de febrer per «no haver transposat ni notificat les mesures nacionals de transposició al seu ordenament jurídic de la directiva relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió». Cal dir que el termini per a fer aquesta transposició es va acabar el vint-i-set de l’any dos mil vint-i-u. Per tant, l’Estat Espanyol ha tardat més d’un any en aprovar la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i que va entrar en vigor el passat tretze de març.

Esperem que amb l’entrada d’aquesta llei, l’encara consellera Pérez Garijo tinga una protecció més efectiva davant les amenaces de Rus que no deixa de ser tot un personatge poc de fiar i a qui no li ha importat fer negocis presumptament térbols mentre estava al capdavant de l’Ajuntament de Xàtiva i de la Diputació de València.

La diferència, enorme, entre Rosa Pérez i Alfons Rus és que mentre la primera està a la política per a dignificar-la i denunciar presumptes actes de corrupció, del segon no podem dir el mateix, com queda demostrat als casos judicials que té oberts.

Una altra diferència clara ha sigut l’assetjament i el calvari que ha passat la coordinadora d’Esquerra Unida del País Valencià que va actuar conforme a la llei, posant a disposició de la fiscalia les proves de les quals disposava, fent un exercici de responsabilitat pública donada la seua condició de diputada provincial en aquell moment. I presentar aquella denúncia li ha suposat «patir cinc denúncies i un paseillo a la comandància de la Guàrdia Civil» per denunciar «la corrupció», com ella mateixa afirma.

El més trist de tot és que, encara hi haja personatges con Rus que es creguen per damunt de les lleis per haver-se dedicat a la política i no sotmesos a elles precisament per aquest motiu.

Tota la solidaritat i afecte per a la consellera de transparència que en tot moment ha actuat amb coherència pel que s’entén com un correcte de l’exercici de la política ben entesa.