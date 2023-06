Algunes de les coses que he llegit a la premsa i vist a la televisió m’ha dut a pensar que les persones que disfressem sota l’eufemisme «tercera edat», és a dir els vells de tota la vida a alguns els fan nosa, especialment els molesta la seua visió, la visió d’un futur que algún día itrucarà a la porta dels que ara desprecien l’edat de la senectud, i, malament, si no arriben a la vellea perquè això significa que la vella dama indignada de la dalla els haurà tallat, metafòricament, el coll enviant-los a criar malves. Entre els que els molestaven les gents d’avançada edat hi havia un nen, malcriat, egòlatra, ignorant i maleducat que en un reality de cuina, amb despreci, titllava de vells a persones que no havien arribat a la seixantena i després les declaracions de una suposada escriptora i actriu anomenada Carmen Dolores, aspirant, als seus 31 anys, a enfant terrible del teatre i l’escriptura que durant una entrevista a TV3 amb el periodista Xavier Graset va aprofitar-la per insultar a la televisió on era i per desitjar que caigués un meteorit sobre «el puto viejo de Trías». La, també poeta, Carmen Dolores, aspirant a representant de «l’esquerra caviar» tan sols es va quedar en un succedani barat del caviar iraní.

Sols cal fixar-se en el públic dels programes de televisió i dels mítings polítics. En tots dos casos els vells fan, fem, nosa, i els organitzadors d’uns i altres situen estratègicament, allà on les càmeres es detindran la majoria d’estones, a persones joves i atractives. Ni els programadors televisius ni els polítics volen que ningú els espatlle l’acte i si posen a la vista de les càmeres algunes persones grans les trien ben triades, guapes i elegants perquè a ningú li agrada estar rodejat de persones que els puguin recordar a ells i els espectadors que algun dia tots ens podem veure amb la decrepitud dels anys complits.

La medicina i millors condicions de vida han allargat el temps de viure, l’Imserso passeja la gent gran per Espanya ajudant així que els hotels en temporada baixa puguin continuar fent caixa, allà els més grans fan gimnàstica, ningú els priva de menjar allò que els ve de gana, ballen, i s’enamoren amb menys forces físiques que quan teníen quinze anys però amb més força i esperances que en l’adolescència. Els més afortunats pels diners poden tirar mà de la cirurgia estètica per amagar arrugues i penjolls, perquè tot cau en fer-se gran, altres, com jo, pensem que «l’arruga és bella» i que les arrugues son les condecoracions que ens ha donat la vida i estan be on estan. Abans els vells es pansien a casa a poc a poc, ara la gent gran tenim a mà múltiples possibilitats de treure profit al dies que ens queden per viure, escoltar música, passejar, anar al cine i al teatre, llegir, escriure, fer un vermut amb els amics o caminar agafats de la mà de la persona amb la que compartim la vida.

Per poder dur endavant, plens de vida, els nostres darrers anys necessitem que els poders públics se’n facen càrrec de les necessitats de la gent gran, de tots, perquè no siguen tan sols els que tenen altes possibilitats econòmiques els vells que puguin gaudir sense cap preocupació d’una vida digna després d’anys de treball. D’entrada cal més inversions en residències públiques per la gent gran, cal més inversió en una medicina geriátrica, cal inversió en serveis odontològics per aquells que no poden arreglar-se la dentadura amb una pensió que no arriba als 800 euros. Cal, sobretot, prioritzar les inversions del pressupost, menys armes, menys acatar les ordres de l’OTAN i més pensions dignes perquè els vells no fem nosa ni la volem fer.