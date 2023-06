Ens passem el temps fent bons propòsits. Volem ser previsors i previsores, encara que sovint improvisem les nostres decisions actuant amb el cor i emmudint la raó. La realitat és que vivim plantejant-nos promeses de futur. Així que la locució «de hui en avant» ens aprofita d’ajuda per a expressar-nos. Amb ella, manifestem que una acció tindrà efectes des del dia actual. També podem emprar-ne com a sinònim «d’ara en avant». Qui no ha dit en més d’una ocasió «de hui en avant»? Personalment, utilitze l’expressió quan un assumpte no ha eixit com esperava i necessite refer-me ràpidament. No sempre ha sigut efectiva pronunciar-la, però m’ha donat la tranquil·litat i les forces per a continuar, sobretot quan en el passat he patit moments tristos. El dia que les dretes valencianes anunciaven un pacte de govern estava examinant de valencià en l’Escola Oficial d’Idiomes de Sagunt. Els companys i les companyes ens preguntàvem que passaria «de hui en avant» en la Conselleria d’Educació. No sabem ben bé quin tractament se li pot donar al valencià si l’extrema dreta gestionara la política lingüística. No crec que consulten massa els tècnics lingüístics ni el professorat. No obstant això, continuarem fent, com així ha sigut sempre. Donarem el millor de nosaltres perquè la llengua pròpia es parle i escriga amb més cura i estima. Seguirem, des de les nostres oficines municipals, difonent el valencià amb els mitjans que ens puga donar l’administració, però sobretot amb la nostra creativitat i esforç. Ningú ens llevarà la il·lusió pel nostre treball.

No puc endevinar el futur, però sí afirmar quins són alguns dels canvis imminents que se m’aveïnen en el treball o en les meues ocupacions. Em quede amb el fet que «de hui en avant» deixaré d’actuar de secretari d’actes de Junta Central Fallera. Han passat huit anys des que les actes començaren a escriure’s originàriament en valencià. Crec que a tot el que fem cal donar el millor de nosaltres, encara que no ens falten desencerts. Així ho he intentat fer. Em quede amb la idea que els canvis són bons, si sabem aprofitar el més positiu que tenen. En definitiva, preguntem-nos que volem fer «de hui en avant». Les respostes ens donaran bones pistes per a entendre com desitgem encarar l’avindre. El futur s’escriu des del present i sempre es llig en el demà.