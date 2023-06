Llegados al verano, uno se sigue preguntando el porqué y las respuestas van desde el ¿por qué no? hasta el ni lo sé, ni me importa, como dijera Casado en un telediario, y sí que importaba e importa. Pues en un telediario se pasa a expresidente apestado de un partido, Sánchez ya probó la medicina, y en dos telediarios se pasa de botar en la resucitada sede de Génova a ver en el BOE unas elecciones generales, reclamadas desde el primer día de la legislatura, uniendo las palabras presidente e ilegítimo en demasiados discursos. Los nuevos tiempos son muy rápidos para Núñez Feijóo, que convocó sus últimas elecciones como presidente de Galicia en un mes de julio de 2020, en plena pandemia del virus corona sin vacuna y con miles de familias de luto, sin olvidar la mascarilla y las restricciones en el derecho de reunión o movilidad.

Ni en el año 2019 las elecciones autonómicas y municipales tiñeron el mapa de rojo rosa-puño, ni las del 2023 lo han teñido de azul gaviota-charrán, pues bajo la bandera socialista se contabilizaban otros votos rojos, morados, tricolores o verdes, que apuntalaban consistorios y palacios autonómicos, como ahora el azul no tapa un verde-botella que lo contiene por más que alguno vaya de ganador por haberse merendado el suicidio de Ciudadanos. El 28M fueron llamados 35 millones de votantes y el PP obtuvo un 3 % más de votos que el PSOE, que trasladado desde las municipales a unas generales significaría que el PSOE obtendría 122 diputados, dos más que en 2019, y el PP 142, pues se queda todos los diputados de Cs y parte de Vox, sin mayoría PP-Vox. Y hablamos de noviembre del diecinueve, que eran repetición de las de abril, como en 2015, igualmente generales a doble vuelta, ojo.

No es de recibo usar unos comicios locales, con 22 millones de votantes efectivos, como anticipo de unas generales, pero sí más interesante que la primera encuesta publicada el 4 de junio por el diario El Mundo, sobre 2401 electores, donde la ventaja del PP sobre el PSOE ya había transitado desde ese 3 % al 8,5 %, triplicándose en horas, y ello otorgaría mayoría popular, absoluta con Vox ajustadamente. Algo que las encuestas de Prensa Ibérica-Levante-EMV y El País reducían al día siguiente al 4 % y 5 % respectivamente, ergo no llegaría PP-Vox a 176 escaños. Aunque no olvidemos que el mes de julio ha sido fecha clave en lo que llamamos Historia contemporánea, pues acogió la Revolución Francesa, su hito inicial en los manuales, o, bajando el listón, el golpe de Mola, Sanjurjo y Franco contra el gobierno de la República española. Y uno no ve la razón por la cual el presidente Sánchez no puede convocar lo que se le pedía en el tiempo mínimo.

Se prostituyeron las locales con desprecio a la ciudadanía sacando a la arena los toros de ETA, el presunto mercadeo de votos, el sanchismo y otros artefactos populistas, mientras que ahora el debate se deriva hacia la fecha y sus calores, pero sobre todo lo vacacional, como si las estadísticas no dejasen claro que media España no se va jamás de vacaciones y si se hubiesen dejado las urnas para diciembre, como tocaba, tendríamos un frío del carajo, y navidad. Mejor julio, cuando se celebra el Tour, que permite a los caninos visitar los más exclusivos parajes frescos de Francia. Pero no se preocupen, el reino de España es la decimocuarta potencia económica mundial y acaba de sobrepasar los 48 millones de habitantes, de los que solamente 12 viven entre la pobreza y la pobreza extrema: los precarios. En las autonómicas del País Valencià el bloque de la derecha pasó del casi 47 % al 48 %, y las izquierdas de más del 48 % al 46 %. El sumidero territorial izquierdo está muchísimo más cerca de Moncloa. No va más.