Los incendios, rápidos

Punto 1 del acuerdo: «Defenderemos la unidad de España». Punto 50: «Aseguraremos el orden público». Así empieza y acaba el programa compartido para los próximos años (¿cuántos?) que el PP ha firmado con Vox. El principio y el final simbolizan el tono de unos principios escorados más hacia el populismo de derechas que al centro, aunque el grueso del presupuesto (y la gestión) vaya a estar en manos del PP. De momento, están casi todos los mantras de la derecha radical: la unidad patriótica, la obsesión con la ocupación de viviendas, la reducción de la violencia machista a «intrafamiliar», el ‘pin’ parental, el catalanismo en las escuelas y el adoctrinamiento, el cuestionamiento de la memoria histórica, el tratamiento de la inmigración ilegal como problema policial… Y casi más importante es lo que no está: ni palabra de emergencia climática (sí que se compromete a ampliar los regadíos, algo que hace saltar las alertas después de lo sucedido en Doñana) ni de igualdad (entre sexos, orientación afectiva, fe religiosa…). Esta es la carta de presentación de la nueva Comunitat Valenciana en 50 medidas.

Lo primero: esto es real, aunque se imponga el circo del chascarrillo y la chanza, tan de estos tiempos. Lo segundo: bajemos las manos de la cabeza; no hay nada que se salga del marco teórico de la ultraderecha abascalista. Lo tercero: ¿era necesario? ¿Podía haber planteado más batalla el PP? Eso se esperaba en una negociación donde hay una diferencia importante de escaños entre los dos socios. Si no ha sido así es porque a) la parte dominante no entiende como grandes problemas todos estos principios o porque b) lo prioritario era un acuerdo ya. Porque alguien ha querido que todo fuera rápido. Aunque algunos en la derecha madrileña (económica y mediática) no lo entiendan estos días, me resisto a creer que todo ha sido improvisado y a salto de mata. Como me resisto a creer que Carlos Mazón haya actuado contra el criterio de Alberto Núñez Feijóo en un asunto tan sensible. El PP es un partido de orden en el que la jerarquía siempre ha estado clara.

Levantemos un centímetro la vista. Esto iba a pasar, antes o después. Feijóo puede que no tenga los mejores días esta semana, pero la información y la política van al galope. Mejor ahora el incendio que en medio de la campaña. Seguro. Y lo que venga después en otros lugares sabe que irá perdiendo fuerza. Mazón, por su parte, puede pensar que, pasado este fuego, la gestión de verdad va a ser para él. Y empiezo a dudar de si ha comenzado a preparar hoy las próximas elecciones.