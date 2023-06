Acuerdo en Valencia

Estaban relajados, en una reunión de amigos. Los termos de café sobre la mesa recordaban que trabajaban. Pero no los usaron. Acabaron pronto, como era de prever. A un lado de la mesa, Miguel Barrachina, un hombre sonriente, de Segorbe; José Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat, silencioso y discreto, de la Marina Baixa. En medio de ellos Mazón, de Alicante, Molt Honorable in pectore. Por Valencia estaban los tres de VOX, con Gil Lázaro, verbo florido parlamentario; Carlos Flores, experto en Europa Oriental, admirador de Orban y autor entre otros del trabajo Rusia: entre el Estado de derecho y la dictadura de la Ley, y el señor Barrera, licenciado en Derecho y durante un tiempo matador de toros. Así que no solo eran valencianos los tres, sino algo más: formados, educados, egresados en aquella Facultad de Derecho de la Universitat entre los años 70 y 80.

La reunión acabó en un plis plas. Luego confesaron que la celeridad no era consecuencia de ninguna estrategia. Sencillamente, se entienden. Es probable que quisieran mostrar que ellos no son como otros, que no se ponen de acuerdo ni cuando firman acuerdos. Ellos saben que Valencia era la trinchera fundamental de la batalla en estas elecciones, que la línea siempre cruje por Vinaroz y que, cuando se trata de batallas decisivas, hay que caminar prietas las filas; y no como otros, que tienen las bayonetas en el pecho y se siguen peleando entre sí. Pensar en ese contraste ayuda a cerrar los acuerdos pronto, con cierto aire de tranquilidad. Uno comprende que estos seis señores no necesiten estrategia alguna. O que necesiten tanta como la habitual para ponerse de acuerdo consigo mismo.

Y esa es la impresión que se saca de esta escena del acuerdo valenciano, que no resiste comparación alguna con Murcia, porque en el Segura no se da ninguna batalla. Según esa impresión, el PP y VOX son la misma sustancia aunque dividida en dos personas jurídicas. Sobre ambos sobrevuela la tercera persona de esta Trinidad que, con su espíritu, los reúne, los pone de acuerdo y dirige la dispositio, la economía salvífica de la victoria. Esa tercera persona colectiva vive en FAES, el estado mayor de todo esta operación. Por eso es posible el acuerdo por armonía preestablecida, porque alguien vela desde una instancia superior.

Su resultado, una división de trabajo perfecta que deja a Castellón y a Alicante la dirección de la materialidad -sanidad, educación, industria, hacienda- y entrega a los hombres de VOX -aquí no hay que esforzarse en el lenguaje inclusivo- el espíritu, la cultura, el arte, la justicia, sin olvidar la fuerza pública que siempre estuvo al servicio del espíritu. Para unirlos se requiere tanta estrategia como para asociar el cuerpo y el alma de cualquiera. Así que perdamos toda esperanza de que este pacto fracase. Incluso si fracasara, no lo haría. A diferencia de la izquierda, que no está de acuerdo entre sí aunque firme un acuerdo, la derecha siempre está de acuerdo aunque esté en desacuerdo.

Para entender esa escena, no debemos olvidar lo que cualquiera de mi generación sabía allá por 1972. Cuando venían los fachas a romper cualquier asamblea, sólo se conocía una cosa: fueran los que fueran, siempre partían de la Facultad de Derecho. Allí de forma discreta existió siempre un reducto como el de Astérix, pero que bebía la poción mágica que habían preparado importantes catedráticos, que no merece la pena nombrar. Sin duda, representaban las dos grandes familias del régimen de Franco, los floridos falangistas y los fervientes integristas. Los alumnos de los alumnos de aquellos grandes maestros se sentaban al otro lado de la mesa del acuerdo, frente a los otros tres de mirada sobria, propia de los hombres que van al grano.

El espíritu tiene esas cosas en España. A este grupo eximio de juristas de VOX debe sumarse José María Llanos Pitarch, el hombre que se atreve a decir la gran verdad, que la violencia machista no existe. Hay que entenderlo. Como dice un ilustre representante de su gremio, Paul Legendre, también estudioso del derecho canónico como el señor Llanos, este derecho heredó del derecho romano la dimensión central del patrimonialismo. En esta doctrina romana se decía que el padre tenía derecho a matar a un hijo, si era su voluntad. Lo que quiere decir el Sr. Llanos, ciertamente, es que en el derecho canónico la violencia machista no existe. Pero hay que estar animado por el fuego de la zarza que quemaba a los santos varones del Greco para ver el mundo actual a la luz del derecho canónico.

No debemos engañarnos entonces con la situación. Si mi hipótesis es verosímil, y si a VOX se le entrega la cuestión del espíritu, al menos en Valencia, entonces solo podemos concluir que el PP pacta sencillamente con el espíritu del franquismo. Las invocaciones de que Feijoo es moderado, o de que Mazón lo sea, en el fondo quieren decir que ellos se ocupan de la materia, de la zona corporal del PP, la parte mundana, la que va al negocio. Pero la división de trabajo rige siempre, porque en la parte del alma sigue mandando la señora Díaz Ayuso. Esa es la providencia organizada por la sabia dispositio del espíritu. Ante eso me pregunto: ¿Estará alguna vez la ciudadanía progresista de este país a la altura de responder con rigor y dignidad a lo que ya sabe?