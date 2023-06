S’alça el dia. L’amic Josep-Lluís Marín em diu que Lluís Miquel ens ha deixat. En pocs minuts, m’ho confirma l’estimada Amàlia Garrigós amb un missatge. Em quede parat. Intente preguntar-me ràpidament què ha suposat el cantant per a la història de la música valenciana i per a mi. Pense en les primeres vegades que coincidírem, en els moments que ens hem trobat i en estos últims anys que recobrarem el contacte. Intente buscar-li una paraula que resumisca la meua relació amb ell i sobretot la que va establir amb el poble valencià, després de tants anys de cantar i reivindicar la nostra llengua.

Em pose a reflexionar. De seguida, trobe en la meua ment la primera vegada que coincidírem. Fou en la transició, a principis dels anys 80 del segle xx. Tenia pocs anys. Participava en l’organització del festival de fi de curs del CP el Saler. Allí muntàrem paradetes amb la intenció de recaptar diners per al viatge de 8é d’EGB. Ell es va oferir a actuar. Tinguérem molta sort. No l’havia escoltat mai en directe. Em va impressionar la seua veu potent i carregada de contingut. Vaig saber que aquell cantant em marcaria per sempre.

Durant alguns anys no tinguérem massa contacte. He de dir que, en eixe temps, va tindre una bona relació amb el meu germà Javier Mesa, ja que solia freqüentar el restaurant xinés de l’avinguda Regne de València on treballava. Ara, malauradament, tots dos no estan per a recordar-ho. Trobe que el concert en el Principal titulat Silenci gravem, en l’any 1986, em va fer acostar-nos. Des de llavors, els bunyols, les beates, els arbres i els florentins escoltats amb la seua veu van tindre un major significat per a mi. Posteriorment, ens retrobàrem al meu poble d’Estivella amb l’actuació de la Patxinger Z per al II Centenari de la festa de la Creu del Garbí i amb el concert Els nostres poetes per a l’Any Cultural dels Joans.

Passaren els anys. Ens tornàrem a reunir a partir de la pandèmia, però ja no físicament. Recorde aquella felicitació esperançadora del Nadal de 2020. Va dir-me que tot passaria i celebraríem junts. Em ve al cap com raonàrem del programa Entre amics realitzat l’any 2020 en A punt Ràdio amb Tonino. Li deia que no m’agradava l’horari imposat al programa. Ell em va dir «ni a tu, ni a ningú... en fi paciència». També pense en l’emoció amb la qual va rebre els darrers homenatges, i especialment en el del festival Barnasants de l’any 2021. De camí cap allà em digué que “es trobava «emocionat i nervioset. Espere que tot isca bé. Ja et contaré».

Després de repassar els records més personals amb Lluís Miquel, intente posar una definició a la seua trajectòria. No trobe millor paraula per a definir este homenot valencià que el d’un gran arbre, com el que ell va cantar i que tants sentiments va provocar entre les persones que l’admirem. Lluís Miquel, contràriament a l’arbre de la seua cançó, no s’ha trobat mai al mig del camí per a no deixar avançar. Les seues fulles feren ombres intenses gràcies al treball, a la seua productora, a les actuacions i als diversos projectes que tirà endavant. Per a mi és un «heroi de la nostra cançó», com així vaig definir-lo en l’article que li dediquí en el diari l’any 2021. Podria enumerar molts dels mèrits que ha tingut este referent de la cançó. Tanmateix, em quede amb la idea que en el mateix article vaig reivindicar «caldria dedicar-li un carrer en la seua estimada ciutat».

En definitiva Lluís Miquel serà sempre el gran arbre que, amb la seua ombra, va protegir i va donar força els cantants i les cantants, el món del doblatge i a la cançó valenciana en els temps més complicats. Ja no es podrà fer realitat el seu desig d’arribar als 95 anys per a cantar com Tony Benett, com em va dir. Però, encara és possible pensar en el fet que se li dedique un carrer. Podria ser l’homenatge més perdurable i intens. Mentrimentres arriba eixe desig, em quede rellegint la frase que m’envià pel Nadal de 2021: «que la nostra amistat no es trenque mai». Lluís Miquel t’assegure que així serà.