Francesc Pallàs i Penyarroja va nàixer a València, el 1591, i morí a Vall de Crist, el 1656. Fill de casa noble, va prendre els hàbits de caputxí i després passà a ser cartoixà a Vall de Crist. Havia estat, abans, patge de Joan de Ribera, arquebisbe i virrei de València, fins al 1611, i sabem que va estudiar a Salamanca. Estudiós i home de predicació, va voler apartar-se del món i acabà a la cartoixa ja esmentada, on va professar el 1626 i on va ser instructor de novicis i arribà a ser el primer prior de la nova cartoixa fundada a Oriola, sota l’advocació de Santa Maria de Via Coeli i Sant Josep, que durà ben poc. El 1642 esdevingué prior d’Ara Christi. El 1645 tornà a Vall de Crist, on va restar fins la seua mort.

El bibliògraf Ximeno ens indica que va deixar una vintena de manuscrits amb obra seua. El primer, uns Sentimientos que Dios le avía comunicado en la oración, sembla que contenia notícies útils per a conéixer la seua biografia. També, un Directorio on donava les pautes per a la vida d’un bisbe. A més: Sentencias espirituales, Distribución de las veinte y quatro horas del dia, Avisos, Exercicios para una buena muerte, i una Suma de los dichos y hechos compilada a partir de textos de vides de sants i venerables. Entre altres. Aquella col·lecció es trobava en possessió del també cartoixà Martí Tordera, a Vall de Crist, a mitjans del XVIII, però es dispersaria després de la desamortització. Pallàs, amb tot, va ser objecte d’una biografia composta per Josep Vicent Ortí i Major, que va quedar manuscrita, i on Ximeno va trobar notícies sobre altres obres del monjo. Una obra «literària», en definitiva, fruit de tota una vida -dilatada, per al seu temps- i que, amb el pas dels segles, s’ha perdut. Hores i dies i anys sencers de silenci i de reflexió. De voluntat de perdurar a través de l’escriptura i ara, més de tres segles després, un oblit quasi absolut. El meu interés en la lectura de bibliografies antigues em porta sovint a pensar en totes aquelles obres perdudes. Les de Pallàs i les de tants i tants altres. I pense, també, com podria ser ben interessant, construir una biblioteca amb totes elles. Seria una biblioteca ideal i possiblement del gust dels nous temps: llibres on només hi ha el títol, sense cap contingut. Sense la possibilitat de transmetre res. O, potser sí: el desig de saber què contenien. I ja sabem que la curiositat humana és imparable, i basta que se’ns negue una cosa per voler-la aconseguir més encara.