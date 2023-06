Estos días tenemos un protagonista principal: Vox. Al principio eran cuatro gatos mal contados. Desde hace un tiempo, sin embargo, sólo se oye una advertencia: ¡que viene el lobo! Y esa advertencia alcanzaba la cúspide al juntarla con una palabra clave: miedo. Como en los viejos cuentos del abuelo que hablaban de muertos y desaparecidos. Pero en vez de los cuentos del abuelo, me ha venido a la cabeza el hundimiento del Titanic.

Al Titanic no lo tumbó la parte del iceberg que nadaba sobre las aguas del Atlántico, sino la parte sumergida. Esa parte sumergida ya existía en la política española antes de que llegara el partido de extrema derecha. Lo sabíamos de sobra.

Esa parte sumergida, a la espera de que llegara el momento ideal para destrozar al mayor transatlántico del mundo, tenía un nombre: Partido Popular. Aquí, en vez de transatlántico, lo podemos llamar democracia. Un amplio sector del PP venía de la dictadura franquista.

Nunca renunciaron a las ideas que heredaron de sus antepasados, algunos de ellos todavía vivos: la democracia es una pieza a abatir. Y para lograr el éxito de esa cacería no era necesario un golpe de Estado, como hicieron los suyos un aciago mes de julio de 1936, cuando se levantaron en armas contra la Segunda República.

Bastaba con ir ocupando poco a poco espacios cada vez más grandes en las instituciones democráticas. Como el Caballo de Troya. Pero sin la magia graciosa del relato clásico.

Nunca el Partido Popular renunció expresamente a la dictadura. Es más: muchos de sus más importantes representantes la defendieron a gusto. «Era una situación de extraordinaria placidez», dijo en 2007 el exministro y en ese momento eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja. Podría añadir las barbaridades que sobre las fosas llenas de cadáveres amontonados sin compasión ninguna soltó Pablo Casado cuando hablaba de los carcas de la izquierda y «las fosas de no sé quién».

Y aún otro ejemplo (hay muchos más): en 2019 la senadora del PP Esther Muñoz decía al referirse al dinero destinado a las exhumaciones de las fosas comunes: «15 millones para que ustedes desentierren unos huesos». Unos huesos. No sé si hubiera dicho lo mismo, con ese cruelísimo desprecio, si algunos de esos huesos fueran los de sus familiares.

«Muertos que ya no son sino la inmensa muerte anónima», escribía Luis Cernuda. ¿Y a ellos qué?

De ahí, de las ideas de ese PP absolutamente despiadadas y de las que hacen lo imposible para torpedear la democracia, sale Vox. Y el PP será a partir de entonces la parte visible, la no sumergida del iceberg. Una y otra se complementarán ideológicamente y llegado el momento de la política armarán en común los cimientos de un tiempo que se parecerá demasiado a los tiempos oscuros del franquismo.

Y en eso estamos después de las elecciones del 28 de mayo. En eso estamos, y lo que no sé es por qué nos sorprende tanto que PP y Vox pacten para formar gobiernos municipales y autonómicos. No sé por qué esa sorpresa. El lobo siempre ha estado ahí, como el dinosaurio en el cuento magistral de Augusto Monterroso.

Y quienes se quedaron en el redil abren ahora gozosamente las puertas a quienes lo abandonaron. No nos calentemos la cabeza. Los votantes de PP y Vox son perfectamente intercambiables. Son lo mismo.

No sé qué pasará el próximo 23 de julio. Pronto empezarán esas bolas de la bruja que son las encuestas. La brunete mediática de las derechas seguirá con sus bombardeos. La única España posible es la suya. Esa Una, Grande y Libre que excluye dolorosamente otra España, otras Españas que no son la suya.

Rescato del móvil uno de los wasaps que abundan estos días: un sello con la imagen de Franco. Y un texto que me provoca la risa: «Con Franco te podías ir tranquilo de vacaciones, sabiendo que no te tocaría una mesa electoral». Me provoca la risa y también la rabia cuando pienso que de las alianzas entre PP y Vox va a salir esa España de charanga y pandereta, de cirio, palio y sacristía, de exclusión a rajatabla de quien es y piensa diferente. Y no hablo del miedo al lobo. Hablo, sencillamente, de que en este país está por hacer, por construir, una auténtica, insobornable, cultura democrática. Al PP y Vox no se los combate desde el miedo, sino desde ese coraje que cantaba en sus versos Mario Benedetti. Y sobre todo: dejemos de poner en una cesta al PP y en otra a Vox. Con todos los matices que ustedes quieran, y por mucho que unos escondan la patita como el lobo de Caperucita y los otros vayan a lo bestia contra la propia democracia, unos y otros son lo mismo.

De momento ya sabemos que aquí tendremos de vicepresidente de la Generalitat y responsable de Cultura al torero de Vox Vicente Barrera. Recuerden la frase que se atribuye a un nazi: cuando oigo la palabra cultura, saco la pistola. En el caso del de Vox lo que sacaría, imagino, es el estoque y la muleta. Por si acaso, yo me voy a poner orejeras para protegerme de sus tal vez más que ilusionadas tentaciones. Del rabo no digo nada porque igual podrían suscitarse numerosas y maliciosas interpretaciones. Nos vemos el domingo que viene, ¿vale? Pero aquí, en esta columna. No se me vayan a equivocar y van ustedes a buscarme en la plaza de toros. ¡Ay, señor!