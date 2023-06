El Sánchez de la flor al cul no deixa de sorprendre per la seua tremenda astúcia i aguda perspicàcia. Unes facultats que l’han acompanyat, fins ara, en tota la seua vertiginosa carrera política. Sempre ha sabut estar en el lloc adient i en el moment precís.

De ben jovenet ja va saber guanyar-se les garrofes a mans plenes en col·locar-se d’assessor al Parlament Europeu als 26 anys, amb un sou de més de 5.000 €. I des de llavors va anar avançant posicions dins un partit socialista encarcarat, a l’espera de la seua gran oportunitat.

Davant el terratrèmol que significà el 15M, Sánchez va saber aprofitar el moment per a enfilar-se en les estructures socialistes –amb un discurs més podemita que socialdemòcrata–, per a catapultar-se a la presidència.

El maquiavel·lisme de Sánchez ha esdevingut antològic. Mai no fa un pas en fals. Ho té tot calculat. Sembla que sempre compta amb un pla B per a qualsevol situació. I davant la tessitura actual, tot apunta que té molt clar com evitar el destí dels seus coetanis polítics, que han anat passant a l’ostracisme de manera fulminant. És el gran supervivent de la generació dels Casado, Rivera i Iglesias.

Ha demostrat ser el més llest de la classe i continua tenint encara diverses cartes marcades a les mans. I sap com jugar-les per a beneficiar-se’n personalment. El seu ego sembla adobar en moltes ocasions aquesta opció, encara que això puga perjudicar el seu propi partit i tota l’esquerra en general.

I la sorprenent convocatòria electoral del 23-J, segons apunten moltes fonts periodístiques, podria ser una decisió marcada per l’interès personal de Sánchez –cosa que demostra una nul·la democràcia al si del PSOE. Es tractaria de fer compatible aquest avançament amb el procés d’elecció del proper secretari general de l’OTAN.

Pel que sembla, Sánchez està ben situat per a ocupar un dels càrrecs més destacats del planeta. El seu perfil reuneix totes les condicions. Parla idiomes –no com els talossos del PP. És un bon escolanet de l’imperialisme ianqui i dels seus interessos. Té el vistiplau de Biden –refermat en la recent visita a la Casa Blanca. S’ha agenollat davant el rei del Marroc –aliat estatunidenc al nord d’Àfrica–, en una imperdonable punyalada al poble sahrauí. Ha incrementat el pressupost militar de manera desorbitada en els darrers anys. No li cauen els anells si ha de matxucar a Melilla vulnerables migrants que fugen de la fam o de les dictadures... Una perfecta carta de presentació!

Així que, si a les properes eleccions generals li ix el tir per la culata –malauradament, en té molts números perquè l’abstenció estiuenca poc castigar encara més les opcions d’esquerra–, li quedarà una preuada bala d’or que el podria convertir en el segon personatge més important de l’entramat neoliberal.

I tot això, en uns moments en què la inestabilitat política, militar, econòmica i social d’Europa està assolint fites molt preocupants. I deixaria en mans de les dretes extremes l’aplicació d’unes retallades monumentals que la Unió Europea està exigint com a contrapartida de les ajudes Next Generations. De cap manera ho podem permetre!