Una de les urgències de Carlos Mazón «és acabar amb l’Oficina de Policia Lingüística» (així denomina a l’Oficina de Drets Lingüístics). Permeteu-me que us presente a l’autor de l’esquela: Mazón —«pur zaplanisme trumpista. Neoliberalisme econòmic i carlisme ideològic», en prosa lúcida de Juan Carlos de Manuel— és el futur president de la Generalitat, i ja veieu què opina de l’Oficina creada per a garantir el dret de la ciutadania a utilitzar el valencià amb normalitat. Res de nou, però amb la mala bava de sempre. Res de nou perquè la història es repeteix. Zaplana arriba al poder a mitat de 1995 i una de les primeres decisions és suprimir la direcció general de Política Lingüística en el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Un passat que se recicla; i que ara, com abans, adopta la idea que la millor manera d’entendre la promoció del valencià és desentendre-se’n, a fi que la seua regressió passe de teòricament possible a pràcticament probable.

La dreta, més atenta a provocar problemes que a brindar solucions, recorda l’aforisme de Forain «no canvia mai; sempre és igual de vella», que traduït a un registre més de pa i calbot sona a caspa envasada en la factoria de FAES. El valencià és un verb que es conjuga més en els fets que en les paraules, i el PP no l’ha defensat mai quan se l’ha menystingut front al castellà. El valencià només interessa per oposar-lo al català, fent servir l’anticatalanisme d’opiaci per a què ignorem la vertadera reivindicació. Per això Mazón, com Zaplana abans, no han tingut mai interès en parlar-lo. Cristina món! Com pot algú presidir un país del qual ignora la llengua, si no és que té mentalitat colonial? Carlitos, fill de la meua vida, quan hages de parlar de la meua llengua i portes dies sense fer de cos pren-te un purgant i caga; després, ja més solt, tindràs menys mala bava. I amb les senyes d’identitat no faces demagògia: llaminera vianda grega que, com el menjar i beure, s’ha de servir amb mesura.