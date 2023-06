Diumenge començà la campanya Llegir en valencià. Enguany, «per a estimar-nos». Soc una enamorada de la iniciativa de la Fundació Bromera, amb el periòdic des d'on els parle, Levante-EMV. Hi col·laboren l'AVL i la Diputació de València, quasi des dels inicis. També donen suport la majoria de les entitats cíviques del nostre país i empreses com Consum, Teika o Arròs Dacsa, que creuen que la llengua dels seus clients mereix un suport. Des de fa dèsset estius, anem a la platja amb un llibre entre la tovallola i el protector solar. Durant cinc caps de setmana, cada dissabte i diumenge, se'ns presenten històries que ens emocionen i corprenen. Cada relat és una oportunitat per a estimular-nos a llegir en la nostra llengua i per a conéixer-nos millor com a poble.

Hem conegut les nostres llegendes i contalles, els parcs naturals i els monuments, les nostres cançons i festes, la gastronomia de les comarques i els nostres clàssics. Tot excuses per a parlar de qui som, com som i com ens agradaria ser, de la mà del bo i millor dels nostres autors, escriptors i escriptores. Però també il·lustradors i il·lustradores, les portades són l'ham que fa impossible resistir-se a obrir el quadern. Entrevistes, concursos i altres accions de màrqueting fan que la lectura en la nostra llengua estiga present en les xarxes durant vora un mes. En temps d'instantaneïtat, tot un repte i un rècord! Enguany és, com dic, «Llegir en valencià per a estimar-nos». Raquel Ricart, amb 'El vestit més bonic', encetava l'edició amb un relat amb l'autoestima com a eix; dissabte, la meua companya en esta columna, Maria Jesús Bolta, ens cabdellarà amb 'El bàlsam' i les malalties degeneratives com a rerefons i així, fins a completar les onze narracions de la campanya, relats bellíssims suraran per damunt del dol, l'amor propi, la salut mental, la resiliència, les malalties greus i la salut pública. L'ús reflexiu del verb, estimar-nos, implica una relació sana entre els amants, jo mateixa amb el meu cos i les circumstàncies que em cauen damunt. El diàleg entre els enamorats és el diàleg interior ple de pors, amargors i culpa que hem de redreçar per a voler-nos amb paraules d'estímul, compassió i perdó. No aspire a ser feliç, però sí que vull estar més bé, i vosté?