El 23 de julio hervirán las urnas en España, contra todo pronóstico. El manual de resistencia del presidente Pedro Sánchez carga sus últimas balas agitando su anatema contra Vox y buscando el voto útil que lo aleje de las excentricidades de la extrema izquierda, así como también de los partidos independentistas que tanto lo han desgastado. Sin embargo, tengo la impresión de que nuestro presidente se equivoca de estrategia: es el PP su principal adversario y, al mismo tiempo, el partido de Santiago Abascal cada vez suma más adeptos, porque se ha convertido en la tercera fuerza política del país y, más allá de su populismo y sus postulados a veces caprichosos, conecta silenciosa e inconfesablemente con muchos ciudadanos de diferente espectro político. Estos últimos jamás votarán a Vox, pero ya no reniegan de su discurso y rehúyen de los presagios apocalípticos de la izquierda.

España está en proceso de intentar cicatrizar la división, el enfrentamiento y las políticas que excluyen a los que piensan diferente. En el sándwich electoral tenemos bien definidos los extremos, las dos Españas, los fanáticos incorruptibles capaces de votar a la rosa o a la gaviota más allá de cualquier seísmo político, económico o social. Pero las elecciones no se ganan con estos fans nostálgicos, sino con la mezcla de ese sándwich tradicional que busca la moderación y el sentido común. Ese es el votante que interesa, aquel que, aunque parezca paradójico, reclama el socialismo dialogante del PSOE, la gestión del PP y algunas medidas restrictivas que plantea Vox. No hay que rasgarse las vestiduras. Desde mi punto de vista, una gran masa de la población está instalada allí mismo, en el mismo centro de todo, esperando ver quién tiene la testosterona política menos inflamada.

Es un error no comprender lo harta que está la mayoría de la ciudadanía de los discursos incendiarios y de esa falta de encuentro entre los dos grandes partidos de nuestro país. Se puede llegar al gobierno suscitando consensos. Quizás no sea en esta legislatura, pero muy probablemente acabará siéndolo en un futuro próximo. Winston Churchill lideró al Reino Unido en la lucha contra la Alemania nazi, no sin diferencias con sus oponentes, pero sí con un apoyo fuerte y determinado. Algo similar le sucedió a Nelson Mandela, quien se convirtió en presidente de Sudáfrica en 1994 con el respaldo de diferentes sectores políticos. Ni qué decir del liderazgo de Barack Obama, quien logró concitar el apoyo republicano en temas de política exterior y seguridad nacional, especialmente. ¿Y Angela Merkel? Pocos líderes europeos han gozado de tanto respeto como la canciller alemana, quien, para formar y mantener su gobierno en varias ocasiones, contó con la cooperación de sus oponentes políticos. Y lo mismo podríamos decir de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, quien concitó elogios tanto a nivel nacional como internacional por su gestión de los ataques terroristas de Christchurch en 2019 y la pandemia de COVID-19.

Creo que es tiempo de comprender que los españoles han madurado en estos últimos años. La ciudanía reclama moderación, encuentros y concesos, pero también aborrece de gobiernos maniatados o secuestrados por minorías poderosas. Me atrevo a decir que estas elecciones se dirimirán entre Sánchez y Feijóo, y que se llevará el gato al agua aquel que sea más creíble y conciliador, aquel que apueste por derribar muros y evite mentir y faltar el respeto al adversario. Esto es lo que demandan… los que esperan un presidente en el centro de todas las cosas.