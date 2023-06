Si, i així de contundent. Em negue a què m’imposen la por pel canvi de cicle polític que hem patit al País Valencià.

I em negue perquè la por, vinga d’on vinga, sempre busca paralitzar. I ni vull, ni em puc permetre la paralització per un canvi de govern. Potser hi ha coses que canvien per a pitjor - i d’això sí que n’estic segura-, però les combatrem, les denunciaren i farem el que calga. Com ja hem fet, com fem i com segurament continuarem fent.

Les urnes han parlat i han donat un mandat clar. Un mandat que a molta gent no ens agrada. És cert, però no ens podem permetre la paralització per la por. En tot cas ens pot preocupar. Això si, però paralitzar, mai.

No podem perdre de vista que la por és un potent instrument de dominació que quan es fica en moviment, sobretot col·lectivament, pot tindre conseqüències terrorífiques no sols de desmobilització. També té altres formes que són utilitzades pels sàtrapes per mantindre’s al cim d’un poder que, en termes generals i en aquests casos, sol estar associat a la corrupció i a la violència contra qui no opina i pensa igual.

Preocupada pels assumptes que sempre m’han preocupat i que en massa ocasions donàvem per més o menys consolidats o solucionats però que, amb l’inrevés electoral i el pacte del PP amb el partit ultradretà, poden veure’s greument afectats. Estic parlant de les violències masclistes que volen fer desaparèixer de les seues polítiques, però que no podran aconseguir, perquè tornarem a donar la batalla com ja hem fet tantes vegades. I, de nou, sense por.

Perquè a les dones en general, però a les dones treballadores en particular, ningú ens ha regalat mai res. Ens ho hem hagut de treballar molt. I el que ja hem aconseguit, (com ho són les lleis aprovades, com la de la interrupció voluntària de l’embaràs, l'orgànica de protecció contra la violència de gènere o el Pacte d’Estat contra la violència de gènere), ho hem guanyat amb mobilitzacions i negociacions amb els diferents partits polítics. Fins i tot amb la pseudoesquerra que venia a donar-li la volta a tot per a millorar-ho tot, i que ens ha traït a les dones, com tantes voltes he denunciat en aquesta mateixa columna.

No, em negue a tindre por. Vull continuar preocupada per les coses que passen i no donar les eleccions generals per perdudes perquè encara queda molta feina a fer perquè això no passe.

I si, puc dir encara que no siga “políticament correcte” per a una part de l’esquerra, que m’he alegrat que Irene Montero no vaja a les llistes del nou partit que encapçalarà Yolanda Díaz, tot i que sí que anirà gent que tampoc m’agrada gens, però almenys no té tanta influència ni tanta arrogància.

Em preocupa i molt que les línies roges de Mazón s’hagen diluït tan ràpidament per a “regalar-li” al seu capitost de partit un pacte que pagarem la gent del País Valencià.

I ja sabem que, de nou, les dones serem la diana contra les quals aniran destinats els dards enverinats de les “polítiques de família” que vol imposar el partit ultradretà. Però hi ha molta gent a la qual ens trobarà enfront d'ells per a combatre’ls. Amb convicció i preocupació però no amb por.

En negue a què la por em paralitze o em calle. Preocupació total. Però la resiliència vital ja m’ha ensenyat algunes coses.

I després de la foscor, sempre, sempre acaba eixint la llum. Com després de cada nit acaba fent-se de dia.