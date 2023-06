La jornada en què es constituïen els nous ajuntaments vàrem saber que la nau espacial denominada «Miura 1» –«el primer coet privat 100% espanyol», segons n’assegurà la premsa– no havia pogut enlairar-se a causa d’un «abort» posterior a l’encesa dels motors. La notícia, que ocupà un lloc marginal en els diaris, també explicava que era la segona vegada que l’intent de llançament acabava en fracàs; ja que la primera, que estava previst realitzar el 31 de maig, hagué de suspendre’s per culpa de les fortes ventades que bufaven aquell dia, i que posaven en risc l’èxit de l’operació.

Encuriosit, no ho negaré, pel peculiar nom amb què ha sigut batejada l’aeronau vaig mirar d’ampliar la informació al respecte. I una de les coses que em va cridar l’atenció fou saber que és d’origen valencià, no debades ha sigut dissenyada i construïda per l’empresa il·licitana PLD Space. Així, el «Miura 1» és el que en l’argot aeroespacial es qualifica com un demostrador tecnològic. De fet, la seua missió principal serà la de recollir dades que serviran per a millorar el «Miura 5», un coet suborbital que està previst enviar a l’espai, des de la Guaiana Francesa, en 2025 i que tindrà com a encàrrec alliberar un conjunt de microsatèl·lits.

En conseqüència, la funció reservada per al «Miura 1» pot semblar, en aparença, modesta o subalterna; perquè, si fem cas dels pronòstics, el dia que s’enlaire completarà un vol de tan sols sis minuts de duració. Serà, però, un temps suficient perquè els científics puguen analitzar les condicions de gravetat i apogeu que la nau assolirà en arribar als 80 quilòmetres d’altura. Posteriorment, la seua sort passarà per amarar a l’oceà Atlàntic, d’on podrà ser recuperada pels propietaris.

Ben mirat, no deixa de ser irònic que la mateixa setmana en què es va anunciar, amb ostentació i jactància, que un torero dirigirà la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana haja fracassat el llançament del «Miura 1», que segons diversos mitjans de comunicació fou designat així «per la ramaderia brava i com a símbol de marca espanyola».

Bravesa i espanyolitat, dues qualitats que mai no li haurien proporcionat noms tan folklòrics i locals com, per exemple, «Bufanúvols», «Cucafera» o «Tombatossals». Ni tampoc, és clar, «Piula» o «Morter». «Miura», en canvi, ens situa en el mapa internacional.