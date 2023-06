El Marco Europeo de Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente, que ha sido un elemento determinante en las reformas de las políticas educativas de muchos países, incluido el nuestro, identifica y define ocho competencias necesarias para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento. La comunicación en lenguas extranjeras es una de ellas.

A lo largo de mi carrera profesional, he tenido el enorme privilegio de ayudar a cientos de estudiantes a descubrir y enamorarse de la lengua de Molière, a conseguir que les acompañe en su trayectoria académica y profesional, y que el francés pase a formar parte de sus vidas como lo ha sido de la mía.

Es una evidencia que el aprendizaje de otras lenguas siempre enriquece al ser humano, que nos permite experimentar y apreciar perspectivas diversas, y que, en definitiva, nos hace mejores personas, más abiertas a la diversidad, a la tolerancia y al respeto al otro.

Como materia que ha sido relegada a una optativa en la mayoría de los centros públicos de la Comunitat Valenciana, no son pocos los esfuerzos que el profesorado de Francés tiene que hacer cada curso para transmitir estos valores al alumnado y a sus familias, tratando de hacerles ver que merecen la pena todos los desvelos que indudablemente implica su aprendizaje.

Y aunque, año tras año, esta labor cada vez resulta más compleja, nunca pensé que sería la propia administración educativa quien privaría a mis alumnos y alumnas de tal oportunidad.

En el IES 1 de Cheste, mi centro desde hace muchos años, el alumnado participa íntegramente en los Planes de Especialización Deportiva del Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste y en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor. Cada curso, a pesar de tener la posibilidad de convalidar las materias optativas por la práctica deportiva, un alto número de alumnos y alumnas decide sacrificar algunas horas de su tiempo y aprovechar la oportunidad que supone estudiar una segunda lengua extranjera.

Otros prefieren explorar otras opciones como Programación, Redes y Sistemas Informáticos, Biología Humana y Salud, Comunicación Audiovisual, Psicología, Cultura Jurídica y Democrática, Producción Musical, etc., que tan fructíferas les pueden resultar en su futuro profesional.

El pasado 31 de mayo, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte publicó la Orden 15/2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de los planes de especialización deportiva que se desarrollan en el Complejo Educativo de Cheste.

El artículo 21 establece los requisitos que deben cumplir los deportistas y les obliga a «solicitar la convalidación de la materia optativa y cursar la asignatura de Educación Física». Según se explica en la propia Orden «los Planes de Especialización Deportiva tienen como objetivo fundamental favorecer la formación integral de los y las deportistas, permitiendo compaginar adecuadamente el desarrollo de su actividad académica en el Complejo Educativo de Cheste con las exigencias que implica la preparación para el deporte de alto nivel».

A mis alumnos y alumnas, a sus familias y a mi misma nos cuesta muchísimo comprender dónde encaja este objetivo de formación integral, cuando existe una prohibición expresa de cursar determinadas materias. Aquellas que precisamente son las que eligen los alumnos, en función de sus intereses y necesidades. Toda la normativa consultada, y a la que nos han remitido cada vez que hemos pedido explicaciones por esta decisión (incluido el Decreto 39/2020, artículo 10.2), dispone efectivamente la posibilidad de solicitar la convalidación de la asignatura optativa para este tipo de alumnado deportista, pero en ningún caso su obligación.

Creemos, además, que esta norma entra en profunda contradicción con la Orden 20/2019, por la que se regula la organización de la respuesta educativa para la no exclusión del alumnado en los centros docentes con fondos públicos del sistema educativo valenciano.

Paradójicamente, no paramos de hablar de inclusión en los claustros, pero negamos al alumnado el acceso a aquello que desea estudiar. Y no deja de ser un agravio comparativo el hecho de que cualquier deportista que estudia en cualquier otro instituto (y también aquellos que estudian en el nuestro, pero en la disciplina del Motor) tiene derecho a convalidar o no las materias optativas.

En cualquier otro centro de la Comunitat Valenciana o de España, excepto en el nuestro. Parece que aunque existan normas de rango superior que garantizan estos derechos y que, por supuesto, son las que regulan el proceso de matrícula en todos los centros educativos, los estudiantes del Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste se encuentran en un limbo legal en el que es posible establecer otras reglas del juego.

Basta con publicar una Orden que regula la concesión de subvenciones a las federaciones deportivas y determinar de un plumazo lo que se debe o no cursar. Algunos nos preguntamos qué vendrá después.

Desgraciadamente, para la administración, no parece un gran obstáculo que sean los propios alumnos y sus familias los que están reclamando su derecho a estudiar lo que quieren. Simplemente porque es su educación y porque deberían poder decidir sobre ella.