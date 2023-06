Todos somos Guardiola, de momento

Defender tus posiciones aunque sepas que vas a perder, que te puede costar más que de lo que pones, pero mantenerte en tu sitio, pase lo que pase. Por dignidad. Porque hay barreras que son infranqueables. Puede ser romántico, pero los que soñamos un día ser Gregory Peck vestido de Atticus Finch o Charles Laughton en el papel protagonista de Esta tierra es mía hemos visto un personaje de esta naturaleza en la declaración solemne de María Guardiola sobre cómo entender la responsabilidad política. Ni agua con los insolidarios, los que niegan la violencia machista, los que buscan el trazo gordo, deshumanizan a los inmigrantes y tiran a la papelera la bandera lgtbi. Todo eso es la extrema derecha española. Lo acabamos de ver en el único pueblo valenciano con alcalde de Vox, que ha tardado horas en prohibir las banderas arcoíris de los edificios municipales. Así que uno solo puede aplaudir la firmeza de la dirigente del PP.

El problema (siempre hay un problema) son estos tiempos escépticos e incrédulos, que impiden a cualquiera creer nada ya con confianza desprendida y, ante cualquier bocanada de romanticismo, sobrevienen en seguida las dudas de si todo será una estrategia electoral más. Si no estará la principiante candidata del PP en Extremadura jugando sus cartas con osadía porque le interesa una repetición electoral en la que engullir a votantes de Vox y del PSOE con la propuesta del voto más útil. Lo de alargar la partida para acabar aceptando a la ultraderecha después del 23 de julio (lo que parecía que iba a pasar), uno diría que queda ya descartado, porque hay niveles de cinismo que no se pueden sobrepasar (aún) en la política. Esa hipótesis sería una carga de dinamita sobre la democracia.

Alberto Núñez Feijóo, además, ayuda al escepticismo tan de estos tiempos con la exhibición de pragmatismo practicada en las últimas horas, que se agradece por el aporte de sinceridad, aunque me temo que no tenía más salida que explicarse cuando el Madrid mediático y cenacular empieza a dar síntomas de mosqueo con respecto a las vacilantes relaciones con Vox. Me temo que el gran poder financiero quiere las cosas claras. Siempre lo ha querido así: escenarios estables, con los vaivenes justos. Feijóo ha dicho que más que una cuestión de principios ha sido cosa de números, que Vox podía exigir mucho (y había que concederle) en la Comunitat Valenciana por el peso que representa en las Corts, pero que en Extremadura no puede ir con pretensiones excesivas porque son desproporcionadas.

Puede que todo sea un sueño, puede que el gesto de Guardiola quede en nada en unas semanas, puede que su actitud deje en una posición complicada a los compañeros valencianos que han optado por lo práctico y han querido evitar semanas de polémica pactando rápido, pero de momento, a la política le vienen bien figuras como las de María Guardiola. De momento, lo que continúa también un día más es la Comunitat Valenciana en el ojo del huracán con la violencia machista y las cesiones ante la derecha más radical. La granizada no cesa. De momento