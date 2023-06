M’agrada fer actes diferents per a celebrar moments especials. És una manera d’indicar la singularitat del que es festeja. Potser, cada dia siga més complicat realitzar-ho perquè celebrem més desmesuradament tot. A tall d’exemple, tenim el cas de les graduacions escolars. Hem passat de no organitzar-les en l’ensenyament públic fins a passar-nos la vida entre graduacions que s’inicien en el cicle infantil i acaben en el màster postgrau. No obstant això, encara som molts i moltes els que reservem accions puntuals per a dates destacades. Per a definir eixa manera d’actuar, tenim a l’abast la locució «de tant en tant». Indica que una acció es produïx alguna vegada cada cert temps. Els seus sinònims són «de tard en tard», «de temps en temps» o «a intervals».

Soc dels qui pense que les celebracions familiars no s’han de perdre. Són esdeveniments que «de tant en tant» fan sentir-nos bé. No hem de llevar la màgia a qualsevol aniversari o activitat amb gent a la llar. Els salons amb taules o cadires que no hi són normalment resulten un bon escenari per a no oblidar el que som.

Esta setmana he viscut moments que sols veig «de tant en tant». Es tracta dels actes d’investidura municipal. M’agraden perquè, amb ells, mirem que la democràcia i les urnes funcionen. Entre tots els instants, em quede amb un detall: el regal d’una olivera de Joan Ribó a l’alcaldessa María José Catalá. El respecte i la tolerància és el patrimoni més destacat d’un sistema democràtic.

Les vares dels alcaldes o de les alcaldesses ixen «de tant en tant». El pal tal vegada és sinònim de l’autoritarisme i del govern desmesurat. Però també és ja un símbol tradicional vinculat al govern municipal democràtic. Una vara d’alcalde portada per una persona digna elegida en les urnes li dona a eixe element tot el reconeixement que es mereix.

Cada vegada m’agrada menys posar banderes en els meus balcons. Dividixen més que unixen. Tanmateix, «de tant en tant», cal fer-ho per a reivindicar. Ara, el cos em demana posar la del moviment LGTBI per a manifestar el rebuig a la prohibició aprovada per l’ajuntament de Nàquera.

En definitiva, no ens oblidem de programar activitats per a moments extraordinaris ‘de tant en tant’. No fem mai que el més destacat de les nostres vides es faça quotidià i siga insignificant.