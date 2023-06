Como historiador, ciudadano y persona, no puedo evitar sentir un escalofrío al leer las opiniones e ideas vertidas en sus redes sociales por el que se va a convertir previsiblemente en Conseller de Cultura y Vicepresidente de la Comunitat Valenciana, Vicente Barrera Simó. Más allá de la circunstancia, ciertamente alarmante, de que esta sea la primera vez desde la recuperación de la democracia a finales de los años 70 que la ultraderecha participe de nuevo en tareas de gobierno en tierras valencianas (lo ha hecho ya en Castilla y León desde el año pasado), me referiré aquí solo a las declaraciones de la mencionada persona que hacen alusión a un ámbito que conozco bien, y al que he dedicado muchos años de investigación y docencia: la historia de España y la memoria pública de su pasado en el siglo XX.

Como historiador, no puedo sino seguir mostrando asombro -pese a todo lo ya leído, visto y escuchado hasta ahora- ante las monstruosidades que se siguen vertiendo sobre este tema. Honestamente, creo que no son solo producto de la ignorancia -que también- sino que son evidentes muestras de un proyecto político, social y cultural -creciente en sus manifestaciones y cada vez con mayor presencia pública y en los medios de comunicación- destinado a legitimar el golpe militar de julio de 1936 que acabó con un régimen legalmente constituido, así como la dictadura que lo siguió y que se prolongó en el tiempo hasta las nuevas elecciones democráticas de 1977. Todo ello al calor de un contexto internacional ciertamente muy favorable al auge de la extrema derecha global. En todo caso, aquí el fenómeno ha tenido siempre raíces puramente españolas y, desde luego, no es nuevo, aunque sí cada vez más indisimulado. Como ciudadano, también crece mi estupor ante la directa apología que muestran estas declaraciones en favor de los golpes militares, las guerras y -sin ambages- la connivencia con el fascismo. Hay que recordar que aquellas no fueron emitidas por algún tipo de ademán bravucón en una barra de bar, sino por alguien que está destinado a ocupar la vicepresidencia de la comunidad autónoma valenciana, donde por otro lado he nacido y resido. En otros de sus mensajes en redes sociales, esta persona optaba asimismo por abrir una consulta pública para elegir el nombre de su caballo recién adquirido y proponía cuatro nombres que barajaba para bautizar a su nuevo cuadrúpedo: “Viriato”, “Caudillo”, “Escipión” y “Duce” (“se pronuncia Duche”, sic), este último en referencia lógicamente al dictador fascista Benito Mussolini. Como persona, siento también la mayor repugnancia por declaraciones en las que el mencionado sujeto señalaba sentirse “orgulloso de ser nieto de quienes dieron su sangre y ganaron la guerra” (sic). Alababa con esas palabras un artículo escrito sobre el tema (agosto de 2020) por el conocido libelista, también de ultraderecha, Salvador Sostres, y que asimismo reproducía Barrera en su Facebook. En ambos casos, tono y vocabulario resultaban idénticos, como si el tiempo se hubiera detenido milagrosamente para ellos, a los de la retórica franquista de bastantes décadas atrás. Mi familia está entre aquellas que perdieron la guerra. Gracias a la contienda y a ese “glorioso” triunfo de aquellos que con su sublevación iniciaron una contienda que duró tres largos años y costó cientos de miles de muertos, al término de esta a uno de mis abuelos se le pidió la condena a muerte y finalmente fue sentenciado a la pena de prisión de doce años y un día. Otro de mis abuelos falleció de enfermedad y fue enterrado en una anónima fosa común, destinada a quienes no podían costearse nada mejor. Todo ello en la inmediata posguerra de un conflicto que, por supuesto, fue evitable, y que brindó a muchos, no orgullo, sino más bien hambre, enfermedad, explotación y miseria, y que también hizo crecer exponencialmente el número de viudas o de mujeres de presos (como lo fueron respectivamente mi abuela materna y paterna). En todo caso, más allá de los ejemplos personales, creo que las familias de alrededor de 140.000 personas ejecutadas por los sublevados durante la contienda o la larga dictadura franquista, de los cientos de miles de presos, exiliados, depurados, o simplemente de aquellos que vieron mutilada o cercenada su vida y sus oportunidades, merecen un respeto. Un respeto que muchos nunca han tenido, entre ellos quienes siguen reclamando los restos de sus seres queridos -es el caso de España- más de ochenta años después, y que todavía son mirados por muchos con recelo. Un respeto que al menos evite una nueva humillación pública, con esa exhibición chulesca de los valores más abiertamente golpistas y glorificadores de los valores asociados a la guerra y la dictadura. Quizás una de las peculiaridades del caso español sea precisamente que no nos extrañe tanto escuchar abiertamente este tipo de opiniones, expuestas sin el menor pudor por parte de aquellos que enarbolan un arcaico proyecto de nación que, por otro lado, siempre se manifestó contundentemente antidemocrático, excluyente, agresivo y a menudo violento.