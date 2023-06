Conviene separarse de vez en cuando de los despropósitos de una campaña electoral que sólo tiene una incógnita, comprobar cómo de flojo es Feijóo en un debate televisado a varias bandas, frente a Sánchez y a Yolanda. Dado que él mismo ya tiene la respuesta, es fácil que no quiera que toda la ciudadanía conozca lo que él ya sabe: que su capacidad de argumentación no le permite dejar de leer ni en los mítines. Argumentar en situaciones de estrés no es la única virtud de un político, ciertamente, pero es un buen índice de la forma de responder a situaciones no previstas, lo que es una situación bastante habitual en la vida de un político.

Buscando relajar la mente, intervine en la celebración que organizó la dirección general del Libro del Ministerio de Cultura para conmemorar el siglo y medio del nacimiento del valenciano de Monóvar, José Martínez Ruiz. Entrar en el jardín de la Fundación Ortega, donde tenía lugar el acto, siempre fue atravesar un umbral de sosiego. Ahora sin embargo un ruidoso bar y una terraza de copas perturba al visitante de un modo extraño. En todo caso, en medio de la biblioteca de Ortega uno se siente parte de la historia. Todo el saber europeo de los primeros años del siglo XX se ordena en sus anaqueles recién pintados. Dentro, el disco-bar está como en Marte.

Da vértigo pensar en este siglo y medio que se resume en esa figura de Azorín. Recuerdo que, en Úbeda, todavía siendo un niño de doce años, mi maestro Isaac Melgosa nos dio la noticia, ante una clase machadiana que perseguía moscas, de que Azorín había muerto. Como reverenciaba a mi maestro, recuerdo que leí Las confesiones de un pequeño filósofo. Una sensación de cercanía con lo que leía me quedó grabada para siempre, de tal modo que no he vuelto a leer ese libro. Percibía en él una familiaridad excepcional con el mundo de realidades del autor, que confesaba vivir en un grano de arena perdido en el Universo, algo que un niño comprende demasiado bien.

Que alguien en 1904 escribiera lo que parecía familiar a un niño de doce años en 1967, ofrece una buena expresión del efecto central de la obra de Azorín, dominada por una aspiración de eternidad. La relación de Azorín con la realidad es profundamente extática y se aleja años luz de la mentalidad actual, porque en su obra no cabe el deseo. Su acto preferido es ver, no querer. Por eso su prosa es como la de un pintor, que se estremece ante cualquier detalle de lo real y escribe como si quisiera ofrecerle a la realidad el gozo de ser contemplada. Esa contemplación es el goce de la cosa, no del escritor. Este no tiene vida propia. Él es el ojo del mundo. Su amor no selecciona, sólo recibe.

En realidad, Azorín es un místico y, si no fuera por su pulsión de escribir, sería el último discípulo de Molinos, el postrer quietista. Francisco Fuster, profesor en Estudi General que escribe su biografía, me dice que en las tertulias se situaba siempre en el mismo sitio, bajo el mismo cuadro, sin duda con la esperanza de convertirse en un objeto más, sólo que con ojos. Alguien que no deja de mirar sabe que son inevitables las repeticiones, y por eso aceptó la doctrina nietzscheana del eterno retorno. En realidad, también para garantizar ese regreso, Azorín se concentra en las realidades que están a punto de desaparecer. En algunos casos llevaban siglos haciéndolo, y por eso es fascinante La ruta de don Quijote, porque uno se siente dominado por el presentimiento de que, en uno de esos caminos, el viajero Azorín se encontrará con Maritornes o, si va un poco bebido, con el mismísimo caballero de la Triste Figura.

Concluí mi pequeña intervención diciendo que cuando alguien con vergüenza quiera resucitar la España vaciada y reconstruir sus pueblos abandonados, tendrá que ir a este escritor de derechas, que le mandaba cartas al infame monárquico De la Cierva con expresiones de «¡Querido jefe!». En sus libros late el corazón eterno de la Castilla profunda e irredenta, pintado por un Zurbarán de la vida mínima, raída, misérrima de la pobreza franciscana que no fue su elección, sino su condición. Nadie miró esa realidad con más piedad que Azorín. En este sentido, fue coherente a lo largo de toda su vida, porque su anarquismo de primera hora no era en el fondo diferente del amor a la vida elemental castellana que constituye el centro de su literatura. Excepto en su afán de una cultura infinita, ¿quién ha dicho que el anarquismo español no fuera profundamente conservador?

Ese contraste, amigo de políticos despreciables y al mismo tiempo amoroso, hace de Azorín un talento literario único. Incansable viajero, profundo conocedor de las realidades sobre las que escribía, fue el único de los conservadores de la Restauración que respetó aquellas pobres realidades españolas que, para los demás, no eran sino los dóciles pueblos a los que gobernaban con impunidad, facilidad y desprecio. Si queremos saber lo que afortunadamente hemos dejado atrás, pero lo que dolorosamente hemos perdido, debemos leer a Azorín. También es útil para comprender lo que no hemos logrado como pueblo, transformar y dignificar nuestra vieja alma popular, destruyendo la miseria en la que malvivió, pero manteniéndola arraigada a los dulces paisajes de lo ancestral.