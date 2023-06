Cultura política bilingüe

No me gusta comenzar la columna hablando de mí mismo, pero esta vez haré una excepción porque el asunto viene al pelo. Resulta que el pasado lunes di una conferencia a los intérpretes del Parlamento Europeo. Era una cosa que me habían pedido desde Bruselas y que se inserta en el marco del semestre de presidencia española de la UE.

A grandes rasgos les conté que el problema de la UE, que incluye el multilingüismo entre sus señas de identidad, es que la UE nació como una asociación, libremente adoptada, de estados europeos, los cuales ya tenían una lengua nacional. Aclaro: por supuesto que muchas personas de la UE tienen lenguas maternas distintas de la nacional. Aquí lengua nacional no se emplea como juicio de valor, simplemente es el nombre oficial que figura en el texto constitucional. Pues bien, al acabar la conferencia se abrió el turno de preguntas y varios intérpretes, que se habían informado sobre la situación valenciana, me pidieron que les explicase la noticia de un periódico de Valencia en el que se aludía a una nueva política lingüística. En plenos pactos para formar gobierno, el candidato de la derecha reserva la cartera de educación para su partido, en teoría con el objetivo de clausurar la «policía lingüística» del anterior gobierno de izquierdas y realmente para frenar a la opción populista con la que tiene que aliarse para que le salgan las cuentas. Es lo de siempre: antes se les fue la mano apoyando a uno de los idiomas y ahora lo compensan yéndoseles la mano en favor del otro. Teníamos un conseller d’Educació al que nunca le oí hablar en l’altra llengua y, a lo que parece, vamos a tener un consejero de Educación que tampoco se expresará en la otra lengua. Lo que no parecen entender es que por debajo de los idiomas hay personas y que estas personas son bilingües, contentas de serlo en su gran mayoría, y que los ciudadanos nos merecemos un respeto. Los lingüistas amamos las lenguas como los químicos aman las sustancias químicas, pero unos y otros somos conscientes de los peligros que entrañan. El de las lenguas es que si valoramos en exceso su condición simbólica, estaremos excluyendo de paso a la población que no las tiene como maternas. En el comparador de textos constitucionales de la web del Consejo Nacional de Chile hay de todo: países que incluyen en su constitución un listado de todas sus lenguas, como Bolivia (más de treinta), países que declaran nacional la más extendida, casi todos, y países que no mencionan ninguna lengua, como EE. UU. Pero, créanme, los textos legales siempre acaban siendo desbordados por la realidad social.